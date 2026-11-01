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Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
2,1 т.
Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на "Z-концерте"
Титулованный спортсмен не может получить нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не хочет выдавать Александру Большунову нейтральный статус для выступлений на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. Знаменитому российскому лыжнику предложили отложить возвращение на следующий сезон, хотя он уже уволился из ЦСКА, чтобы соответствовать требованиям федерации.

"Ему предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА", – сообщил источник РИА Новости.

Большунову 29 лет. Он трижды становился олимпийским чемпионом, еще шесть раз поднимался на пьедестал Игр, а также завоевал титул чемпиона мира.

Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на ''Z-концерте''

Александр Большунов. Источник: Чемпионат.com

Российские лыжники не участвуют в международных соревнованиях с весны 2022 года. В сезоне-2026/27 FIS намерена допускать отдельных спортсменов в нейтральном статусе после проверки их соответствия установленным критериям.

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Ранее заявка Большунова на получение такого статуса уже получала отказ. Одним из препятствий могла стать его связь с армейским спортивным клубом ЦСКА. По информации тренера Юрия Бородавко, лыжник уволился из организации, рассчитывая выполнить требования международной федерации.

Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на ''Z-концерте''

Российский лыжник Александр Большунов с талисманом Олимпиады-2022.

Однако одного этого шага оказалось недостаточно. FIS учитывает не только нынешнее положение спортсменов, но и их прежнюю деятельность.

В марте 2022 года Большунов участвовал в митинге-концерте "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" на московском стадионе "Лужники". Мероприятие состоялось 18 марта, на сцене выступал Владимир Путин. Лыжник появился перед публикой в куртке с символикой "Z". Ради участия в концерте он пропустил одну из гонок внутренних соревнований в Кирово-Чепецке.

Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на ''Z-концерте''

Большунов (слева) на Z-концерте. Источник: РИА "Новости"

После этого от сотрудничества с российским спортсменом отказались несколько зарубежных производителей экипировки. В их числе немецкая компания Kassbohrer, выпускающая продукцию под брендом Leki, и шведская SkiGo. Французский производитель Rossignol также приостановил работу с лыжником.

Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на ''Z-концерте''

Большунов с остальными спортсменами на концерте в Лужниках. Источник: РИА "Новости"

Большунов является одним из самых титулованных российских лыжников. Все три олимпийские золотые медали он завоевал на Играх в Пекине в 2022 году: в скиатлоне, эстафете и марафоне на 50 км. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые награды Олимпиад.

Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на ''Z-концерте''

Александр Большунов

В 2021 году Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне. Кроме того, он дважды выигрывал общий зачет Кубка мира, а также два раза побеждал в многодневке "Тур де Ски".

Российскому трехкратному олимпийскому чемпиону прилетела карма за веселье на ''Z-концерте''

Александр Большунов

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