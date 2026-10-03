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Российского чемпиона-"Z-ника", кричавшего "Гойда!" в Лужниках, допустили ко всем международным соревнованиям под эгидой FIS

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Российского чемпиона-"Z-ника", кричавшего "Гойда!" в Лужниках, допустили ко всем международным соревнованиям под эгидой FIS
В базе FIS он уже указан как AIN, то есть индивидуальный нейтральный атлет.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила чемпиона Универсиады-2015 Евгения Климова в обновленный список индивидуальных нейтральных спортсменов на сезон-2026/27. Теперь 32-летний российский прыгун с трамплина получил возможность выступать на соревнованиях под эгидой организации при соблюдении установленных требований.

Обновленный перечень FIS датирован 1 октября и включает 30 представителей России и Беларуси. Из них 21 спортсмен и девять представителей персонала, при этом 26 человек имеют российское спортивное гражданство, еще четверо представляют Беларусь.

Климов вошел в число допущенных спортсменов. В базе FIS он уже указан как AIN, то есть индивидуальный нейтральный атлет.

Последним соревнованием FIS перед отстранением для Климова стал этап Кубка мира в Лахти 27 февраля 2022 года, где Климов занял 27-е место на большом трамплине. В официальных результатах FIS он также указан среди участников того турнира.

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Российского чемпиона-''Z-ника'', кричавшего ''Гойда!'' в Лужниках, допустили ко всем международным соревнованиям под эгидой FIS

Климов (крайний справа)

18 марта 2022 года Евгений Климов присутствовал на митинге-концерте в московских "Лужниках", который был приурочен к годовщине аннексии Крыма. На мероприятии выступил Владимир Путин, а российские спортсмены появились на сцене в одежде с символикой в виде буквы "Z".

Российского чемпиона-''Z-ника'', кричавшего ''Гойда!'' в Лужниках, допустили ко всем международным соревнованиям под эгидой FIS

Российские спортсмены на Z-концерте. Источник: КоммерсантЪ

По данным польского журналиста Адама Бухольца, специализирующегося на прыжках с трамплина, Климов был среди спортсменов, участвовавших в этом мероприятии. Ранее Бухольц также обращал внимание на появление российского прыгуна с символикой РФ на перчатке во время соревнований в Лахти.

Российского чемпиона-''Z-ника'', кричавшего ''Гойда!'' в Лужниках, допустили ко всем международным соревнованиям под эгидой FIS

Климов на Z-концерте в Лужниках

FIS изменила условия допуска российских и белорусских спортсменов на сезон-2026/27 в сентябре. Организация разрешила индивидуальное участие при условии подписания декларации о нейтральности и соблюдения установленных требований.

При этом допуск не означает возвращения российских и белорусских сборных. Спортсмены с соответствующим статусом могут выступать только в индивидуальных дисциплинах, а использование национальных флагов, гимнов и формы запрещено. Они также не участвуют в командных соревнованиях и командных или национальных зачетах.

Российского чемпиона-''Z-ника'', кричавшего ''Гойда!'' в Лужниках, допустили ко всем международным соревнованиям под эгидой FIS

Спортсмены из России на Z-концерте. Источник: РИА "Новости"

FIS отдельно указала, что соблюдение требований нейтральности будет постоянно контролироваться. Организация сохраняет возможность применить санкции и отозвать статус в случае нарушения установленных условий.

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