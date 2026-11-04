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Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,7 т.
Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину
Титулованный спортсмен остался без международных турниров

Российский лыжник Александр Большунов не получил разрешения на возвращение к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) решило сохранить ограничения в отношении трехкратного олимпийского чемпиона, однако в организации опасаются, что 29-летний уроженец Брянщины сможет оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, вопрос допуска Большунова обсуждался на заседании руководства FIS во вторник. По информации источников издания, участники встречи высказались за отказ российскому спортсмену в нейтральном статусе. При этом официальное решение по его индивидуальной заявке еще должна оформить администрация федерации.

Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину

Александр Большунов. Источник: Чемпионат.com

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В самой FIS подтвердили, что на заседании обсуждали правила предоставления нейтрального статуса, но подчеркнули, что конкретные спортсмены не рассматривались. По данным NRK, Большунов напрямую не упоминался, однако участники встречи понимали, что обсуждаемые изменения могут повлиять именно на его ситуацию.

Главная проблема для FIS заключается в возможном обжаловании отказа. Источники NRK в федерации опасаются, что CAS может обязать организацию допустить россиянина к международным стартам. В сентябре FIS опубликовала обновленные рекомендации для получения нейтрального статуса, однако их формулировки допускают различные трактовки.

Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину

Александр Большунов

У российских спортсменов уже был успешный опыт разбирательства с международной федерацией. В прошлом году российская сторона оспорила решение FIS об отстранении лыжников от соревнований в нейтральном статусе и выиграла дело в CAS. После этого несколько представителей России получили разрешение выступать на международном уровне. Большунов тогда допуска не получил.

Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину

Александр Большунов

Дополнительные опасения в FIS возникли после недавнего решения CAS по российскому хоккею. Некоторые представители руководства федерации считают, что этот вердикт может повлиять и на рассмотрение дела Большунова.

По информации NRK со ссылкой на российские СМИ, Большунов оставил должность в клубе ЦСКА, связанном с российской армией, а также вышел из Национальной гвардии России, подчиняющейся Владимиру Путину. После Олимпиады-2022 спортсмен имел офицерское звание, а затем был повышен до капитана.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира 2021 года в скиатлоне и обладателем 16 медалей крупных международных соревнований. До отстранения он был одним из главных соперников норвежца Йоханнеса Клебо.

Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину

Российский лыжник Александр Большунов с талисманом Олимпиады-2022.

Сам Клебо в октябре заявил NRK, что не возражал бы против возвращения россиянина на трассы. Норвежский лыжник подчеркнул, что не собирается обвинять Большунова в происходящем, поскольку считает эту ситуацию частью более масштабной политической проблемы.

"Если он вернется, я буду рад его приветствовать. Надеюсь, он будет на том же уровне, что и раньше, и мы сможем проводить такие же интересные и напряженные дуэли", – сказал Клебо.

В марте 2022 года Большунов участвовал в митинге-концерте "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" на московском стадионе "Лужники". Мероприятие состоялось 18 марта, на сцене выступал Владимир Путин. Лыжник появился перед публикой в куртке с символикой "Z". Ради участия в концерте он пропустил одну из гонок внутренних соревнований в Кирово-Чепецке.

Российского олимпийского чемпиона настигла карма за любовь к Путину

Большунов с остальными спортсменами на концерте в Лужниках. Источник: РИА "Новости"

После этого от сотрудничества с российским спортсменом отказались несколько зарубежных производителей экипировки. В их числе немецкая компания Kassbohrer, выпускающая продукцию под брендом Leki, и шведская SkiGo. Французский производитель Rossignol также приостановил работу с лыжником.  

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