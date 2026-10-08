Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Бывшая представительница сборной России по художественной гимнастике Александра Семенова завершила процедуру смены спортивной принадлежности. Международная федерация гимнастики утвердила ее переход, после чего спортсменка получила право выступать за Израиль.

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Исполком World Gymnastics официально одобрил смену спортивного гражданства 28-летней атлетки 8 октября 2026 года. Теперь Семенова будет представлять Израиль на международных соревнованиях.

По данным федерации, спортсменка постоянно проживает в Израиле с мая 2026 года. До этого она рассматривала другой вариант продолжения карьеры: в 2024 году сообщалось о возможном переходе в сборную Армении.

Наиболее значимых результатов Семенова добилась в составе российской национальной команды в групповых упражнениях. В 2014 году она стала чемпионкой мира, завоевав "золото" в упражнении с тремя мячами и двумя лентами.

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В том же сезоне на чемпионате Европы в Баку гимнастка выиграла два "золота" и одно "серебро". Кроме того, Семенова является двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

Уже в 2015 году спортсменка утратила место в основном составе национальной команды. Позднее ее карьера была прервана из-за санкций за нарушение антидопинговых правил.

Главные истории дня

С 2018 по 2020 год Семенова отбывала двухлетнюю дисквалификацию. Причиной стало обнаружение в допинг-пробе запрещенного препарата фуросемида.