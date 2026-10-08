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Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read1 мин
icon 303
Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство
Теперь спортсменка будет представлять Израиль на международных соревнованиях

Бывшая представительница сборной России по художественной гимнастике Александра Семенова завершила процедуру смены спортивной принадлежности. Международная федерация гимнастики утвердила ее переход, после чего спортсменка получила право выступать за Израиль.

Исполком World Gymnastics официально одобрил смену спортивного гражданства 28-летней атлетки 8 октября 2026 года. Теперь Семенова будет представлять Израиль на международных соревнованиях.

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Александра Семенова. Источник: instagram.com/semenova_sasha__/

По данным федерации, спортсменка постоянно проживает в Израиле с мая 2026 года. До этого она рассматривала другой вариант продолжения карьеры: в 2024 году сообщалось о возможном переходе в сборную Армении.

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Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Александра Семенова. Источник: instagram.com/semenova_sasha__/

Наиболее значимых результатов Семенова добилась в составе российской национальной команды в групповых упражнениях. В 2014 году она стала чемпионкой мира, завоевав "золото" в упражнении с тремя мячами и двумя лентами.

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Александра Семенова. Источник: instagram.com/semenova_sasha__/

В том же сезоне на чемпионате Европы в Баку гимнастка выиграла два "золота" и одно "серебро". Кроме того, Семенова является двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Александра Семенова. Источник: instagram.com/semenova_sasha__/

Уже в 2015 году спортсменка утратила место в основном составе национальной команды. Позднее ее карьера была прервана из-за санкций за нарушение антидопинговых правил.

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике отказалась выступать за Россию и официально сменила гражданство

Александра Семенова. Источник: instagram.com/semenova_sasha__/

С 2018 по 2020 год Семенова отбывала двухлетнюю дисквалификацию. Причиной стало обнаружение в допинг-пробе запрещенного препарата фуросемида.

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Художественная гимнастикаРоссия
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