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"Россияне не смогут": Канада выступила с заявлением после решения о включении РФ в ЧМ по хоккею U-20

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,0 т.
Россия Канада
Российских хоккеистов не пустят в Канаду

Власти Канады не собираются изменять свою позицию в отношения запрета российским спортсменам принимать участие в турнирах на территории страны. Североамериканцы откажутся выдавать визы представителям страны-агрессорки даже после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) включила РФ в состав молодежного чемпионата мира.

Об этом в комментарии изданию The Province заявил пресс-секретарь офиса премьер-министра Канады Одри Шампу. По его словам, власти страны занимают твердую позицию в отношении невозможности участия россиян в ЧМ, пока страна-агрессорка ведет преступную войну против Украины.

''Россияне не смогут'': Канада выступила с заявлением после решения о включении РФ в ЧМ по хоккею U-20

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

''Россияне не смогут'': Канада выступила с заявлением после решения о включении РФ в ЧМ по хоккею U-20

Премьер-министр Канады Марк Карни. Источник: CPAC

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"Как заявил премьер-министр, спортсмены из России и Беларуси не смогут выступать в Канаде от имени своих стран, пока продолжается неоправданная война против Украины. Эта позиция остается неизменной", – отметил Шампу.

Накануне стало известно, что IIHF заменила сборную Норвегии на Россию на чемпионату мира среди молодежных команд. Это было сделано после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) постановил вернуть представителей РФ в мировой хоккей.

Вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.

Канада вышла в финал ЧМ-2021.

Хоккеисты сборной Канады. Источник: IIHF

''Россияне не смогут'': Канада выступила с заявлением после решения о включении РФ в ЧМ по хоккею U-20

Молодежная сборная России по хоккею

Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею-2028, пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.

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