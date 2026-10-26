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Россияне – не проблема: гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, совершил позорный поступк на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
84
Россияне – не проблема: гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, совершил позорный поступк на ЧМ
Ковтун принял участие в фотосессии с россиянином

Гимнаст из Черкасс Илья Ковтун, который отказался от украинского спортивного гражданства и перешел в сборную Хорватии, отметился позорным поступком на чемпионате мира-2026. Серебряный призер Олимпиады занял второе место в упражнениях на брусьях на первенстве в Роттердаме, опередив россиянина Даниэля Маринова.

Во время церемонии награждения Ковтун спокойно фотографировался вместе с представителем страны-агрессорки, которая развязала войну против Украины и из-за которой, по признанию самого гимнаста, он был вынужден перебраться в хорватский Осиек.

Россияне – не проблема: гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, совершил позорный поступк на ЧМ

Илья Ковтун выступает за Хорватию

Кроме того, Илью, вероятно, совсем не смущает факт допуска российских гимнастов к международным турнирам в то время, как РФ продолжает пытаться уничтожить Украину. "Мы все были в шоке. Хотя моя семья не живет рядом с линией фронта, ракеты и дроны летают над моим городом, часто отключают электричество, и жизнь отнюдь не легкая. Я постоянно думаю о членах своей семьи и, конечно, боюсь за их безопасность", – рассказывал Ковтун о вторжении РФ.

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Россияне – не проблема: гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, совершил позорный поступк на ЧМ

Результаты упражнений на брусьях на ЧМ-2026. Источник: Gym Art

Россияне – не проблема: гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, совершил позорный поступк на ЧМ

Ковтун, Цзиньюань и Маринов

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. 

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Россияне – не проблема: гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, совершил позорный поступк на ЧМ

Ирина Горбачева и Илья Ковтун на Олимпиаде-2024. Источник: Facebook Ирины Горбачевой

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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