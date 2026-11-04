''Россиян не будет'': Канада закрыла путь сборной РФ на ЧМ по хоккею среди молодежных команд

Премьер-министр Канады Марк Карни исключил приезд сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею, который его страна примет c 26 декабря по 5 января. Политик присоединился к жесткой позиции ряда европейских стран в отношении возвращения страны-агрессорки к международным соревнованиям после соответствующего постановления Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

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В комментарии журналистам во вторник Карни отметил, что Канада просто не допустит российских хоккеистов на свою территорию, пишет портал thehockeynews.com. Канадский премьер напомнил, что Россия продолжает вести преступную захватническую войну против Украины, а это делает невозможным возвращение ее в спорт.

"Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную и ужасающую войну в Украине. Пока она продолжается, спортсмены из этих стран не будут выступать в Канаде. Поэтому, если вы спрашиваете именно о молодежном чемпионате мира, то россиян там не будет", – сказал Карни.

Накануне стало известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

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Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.

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