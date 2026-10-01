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Россия впервые с 2022 года выступает с национальным флагом и гимном на международном турнире. Стала известна федерация, которая это допустила

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
icon 238
Россия впервые с 2022 года выступает с национальным флагом и гимном на международном турнире. Стала известна федерация, которая это допустила
Первым соревнованием стал этап Кубка мира в Баку

Российские пловцы получили возможность выступать с национальными флагами и гимном на международных соревнованиях после изменения правил допуска со стороны World Aquatics. Первым крупным турниром, на котором это стало возможно для взрослых спортсменов, стал этап Кубка мира в Баку, стартовавший 1 октября.

Россия впервые с 2022 года выступает с национальным флагом и гимном на международном турнире. Стала известна федерация, которая это допустила

Российский пловец на Кубке мира в Баку

Источник: https://t.me/rus_aquatics

Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта в столице Азербайджана и открывают серию World Aquatics Swimming World Cup 2026. Баку принимает первый этап с 1 по 3 октября, после чего Кубок мира продолжится в Ташкенте 8-10 октября и Астане 15-17 октября.

Россия впервые с 2022 года выступает с национальным флагом и гимном на международном турнире. Стала известна федерация, которая это допустила

Российские пловцы с национальной символикой

Источник: https://t.me/rus_aquatics

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Изменения в отношении российских и белорусских спортсменов World Aquatics утвердила в апреле 2026 года. Бюро организации отменило действие специальных ограничений для взрослых спортсменов с российской и белорусской спортивной принадлежностью и разрешило им участвовать в турнирах на тех же условиях, что и представителям других спортивных национальностей, включая использование национальной формы, флагов и гимнов.

Россия впервые с 2022 года выступает с национальным флагом и гимном на международном турнире. Стала известна федерация, которая это допустила

Российский пловец в Баку

Источник: https://t.me/rus_aquatics

До этого российские пловцы выступали на международных стартах в нейтральном статусе. В сентябре 2023 года World Aquatics утвердила специальные условия для допуска спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Россия впервые с 2022 года выступает с национальным флагом и гимном на международном турнире. Стала известна федерация, которая это допустила

Российский пловец хвастается шапочкой с национальной символикой

Источник: https://t.me/rus_aquatics

Решение World Aquatics стало возможным после изменения позиции Международного олимпийского комитета. В июле 2026 года МОК сообщил, что его прежние рекомендации международным федерациям относительно участия российских спортсменов больше не применяются . World Aquatics отдельно приветствовала это решение, напомнив, что еще в апреле допустила взрослых российских и белорусских спортсменов к своим соревнованиям с национальной символикой.

Кубок мира в Баку завершится 3 октября. Затем серия под эгидой World Aquatics продолжится в Ташкенте и Астане.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Североевропейские федерации плавания (Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова) отказались поддержать решение о возвращении российских и белорусских спортсменов с национальной символикой. При этом организации заявили о готовности бойкотировать проведение турниров под эгидой World Aquatics в ближайшие годы.

В марте 2022 года, World Aquatics отстранила спортсменов России и Беларуси от турниров из-за войны на территории Украины. В 2023 году им разрешили участие в нейтральном статусе при соблюдении критериев, а в 2026 году ограничения были сняты полностью, включая допуск с флагом и гимном.

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