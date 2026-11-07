Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплаты69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыки69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыкиЗенитчик ВСУОсновной удар пришелся на Киевщину: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами, силы ПВО уничтожили более 150 целейЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в Европе"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. ФотофактКак выглядит квартираВ Киеве сдают квартиру "главного столяра Верховной рады": деревянные стены и потолки удивили соцсетиАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
2,7 т.
Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027
Пресс-релиз был опубликован 7 ноября

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать к чемпионатам мира по хоккею 2027 года молодежную и основную сборные Беларуси, а также начала переговоры о возможном возвращении российских команд. Организация намерена обсудить с заинтересованными национальными федерациями условия участия россиян в международных соревнованиях после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В федерации пояснили, что решение по Беларуси принято с учетом принципов, утвержденных на внеочередном конгрессе IIHF в 2022 году. При этом совет организации рассмотрел вердикт Дисциплинарного совета, который частично удовлетворил апелляцию Белорусской федерации хоккея на решение от 27 июля 2026 года.

Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027

Лукашенко на хоккее

Однако Дисциплинарный совет подтвердил, что не имеет юридических оснований требовать немедленного возвращения белорусских сборных в международные соревнования.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
3,9 т.
Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026
3,9 т.
Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,7 т.
Как киевскому "Динамо" выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады
2,7 т.
Как киевскому "Динамо" выйти в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Все расклады
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,1 т.
"Сияние финала". Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт
2,1 т.
"Сияние финала". Свитолина в чулках и юбке произвела фурор в США. Фотофакт

При принятии окончательного решения IIHF также учитывала организационные обстоятельства предстоящих турниров. В частности, уже сформированные структуры соревнований, календарь матчей, продажу билетов и подготовку к проведению чемпионатов. В федерации сочли, что на этом этапе возвращение белорусских команд невозможно.

Что происходит с участием России

Отдельно IIHF прокомментировала ситуацию с российскими сборными. Федерация подтвердила, что продолжает не соглашаться с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по участию российских команд в соревнованиях под своей эгидой.

При этом организация заявила о намерении предпринять необходимые шаги для исполнения вердикта CAS. Сейчас IIHF изучает условия, которые позволили бы обеспечить безопасность и организационную устойчивость международных турниров, сохранить финансовую стабильность федерации и долгосрочные перспективы мирового хоккея.

Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027

Молодежная сборная России по хоккею

В организации подчеркнули, что должны действовать в рамках действующих правовых требований, одновременно сохраняя международные соревнования и защищая интересы хоккея в целом.

Для поиска дальнейшего решения IIHF рассматривает все возможные варианты, включая переговоры со всеми национальными федерациями, которых затрагивает этот вопрос. В их числе указана и Федерация хоккея России.

Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027

Российский флаг на хоккее

Как сообщал OBOZ.UA, сразу шесть европейских хоккейных федераций выступили против проведения матчей своих национальных сборных с командой России на чемпионате мира 2027 года, который должен состоятся в Германии. К бойкоту присоединились Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), открывшего российским хоккеистам путь на международные соревнования.

Похожие темы
Чемпионат мира по хоккеюсборная России по хоккею
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!