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Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 7,9 т.
Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий
Один из обломков ракеты упал непосредственно на футбольное поле, оставив большую воронку на газоне

Вечером 13 октября в Дарницком районе Киева в результате российского ракетного обстрела получил серьезные повреждения стадион "Атлет", на котором проводит домашние матчи одноименный футбольный клуб. Один из обломков ракеты упал непосредственно на футбольное поле, оставив большую воронку на газоне.

Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

По данным Воздушных сил ВСУ, баллистические ракеты атаковали столицу около 22:40. После падения обломка на территории спортивного комплекса вспыхнул пожар, который ликвидировали экстренные службы.

Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

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Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Взрыв повредил искусственное покрытие поля, футбольные ворота, трибуны и зрительские сиденья. Разрушения также затронули инфраструктуру вокруг арены. Масштабы ущерба показала пресс-служба "Атлета", опубликовавшая видео с последствиями удара.

Стадион служит домашней ареной футбольного клуба "Атлет", выступающего во Второй лиге чемпионата Украины, а также базой одноименной детско-юношеской футбольной школы.

Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Удар сорвал планы по возвращению команд на домашнее поле. На стадионе завершался заключительный этап капитальной реконструкции искусственного покрытия. В ближайшие дни здесь собирались возобновить матчи взрослой и юношеской команд, однако из-за полученных повреждений возвращение на арену откладывается на неопределенный срок.

Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Во время атаки на территории спортивного комплекса никого не было. По имеющимся данным, среди сотрудников стадиона и воспитанников футбольной школы пострадавших и погибших нет.

Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствий

Стадион "Атлет" в Киеве. Источник: instagram.com/fcatlet_kyiv/

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