Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Враг не прекращает мобилизацию. Мы выстоим, если изменимся: интервью с СиморозомВраг не прекращает мобилизацию. Мы выстоим, если изменимся: интервью с СиморозомВ Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистикуВ Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистикуОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину тремя ракетами и 164 дронами: в Воздушных силах рассказали, сколько целей удалось сбить. Фото последствий ударовСилы обороны минусовали 2 290 оккупантов и сожгли 14 вражеских бронемашин: данные ГенштабаСилы обороны минусовали 2 290 оккупантов и сожгли 14 вражеских бронемашин: данные ГенштабаВ центре Кракова вооруженный террорист застрелил шестерых прохожих, у него дома нашли еще три трупа: все подробностиВ центре Кракова вооруженный террорист застрелил шестерых прохожих, у него дома нашли еще три трупа: все подробностиУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператораУкраинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходятГде смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Где смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездовВо Львове после аварии на железной дороге закрывали центральный вокзал: что известно о задержках поездовТурецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовитьТурецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовитьСергей РябковПутин отправляет на переговоры с Украиной чиновника, в 2021 году ставившего ультиматумы НАТО и США – ISW
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
300
Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20
Обновленное расписание было разослано участникам турнира

Международная федерация хоккея (IIHF) начала процедуру возвращения сборной России на молодежный чемпионат мира 2027 года, который пройдет в канадском Эдмонтоне. Швейцарская федерация хоккея получила обновленное расписание турнира, где российская команда, заняв место Норвегии, после перераспределения участников отправится в первый дивизион группы А.

Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Сборная Норвегии по хоккею U-20

Решение о включении России в турнир последовало после недавнего вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). IIHF направила национальным федерациям скорректированный календарь соревнований, предусмотрев возвращение российской молодежной сборной, которая не участвовала в предыдущих розыгрышах.

Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Молодежная сборная России по хоккею

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,6 т.
Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео
2,6 т.
Супертяжа-чемпиона из Москвы избили турецкие болельщики прямо в ринге за гнусную выходку после боя в Стамбуле. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
2,6 т.
Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео
2,6 т.
Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео
Артём РоссинскийАртём Россинский
2,4 т.
Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027
2,4 т.
Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027

В обновленном распределении Россия получила десятое место в элитном дивизионе. Именно эту позицию ранее занимала Норвегия, поэтому скандинавская сборная теперь должна выступить в первом дивизионе группы А.

Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Российские болельщики на хокке

Чемпионат мира U-20 начнется 26 декабря 2026 года в Эдмонтоне. Согласно новому расписанию, сборная Швейцарии должна встретиться с Россией 27 декабря. Стоит отметить, что на официальном сайте турнире, календарь пока не изменен.

Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Старый календарь ЧМ-2027 U-20

Однако швейцарская федерация хоккея (Swiss Ice Hockey) официально заявила, что ее молодежная команда не будет играть против россиян на предстоящем турнире.

Решение принял совет директоров организации после обсуждения спортивных, политических и общественных последствий возможного матча. При рассмотрении вопроса федерация также учитывала позицию представителей швейцарского хоккея.

В заявлении Swiss Ice Hockey отмечается, что отказ от игры связан с продолжающимся конфликтом в Украине и нынешними обстоятельствами. При этом швейцарская сторона подчеркнула, что не собирается отказываться от участия в чемпионате мира.

Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Сборная Швейцарии по хоккею

Таким образом, бойкот касается исключительно матча против российской сборной. Швейцария намерена выступить на турнире в Эдмонтоне, несмотря на принятое решение не встречаться с командой России.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне IIHF приняла решение не допускать к чемпионатам мира по хоккею 2027 года молодежную и основную сборные Беларуси, а также начала переговоры о возможном возвращении российских команд. Организация намерена обсудить с заинтересованными национальными федерациями условия участия россиян в международных соревнованиях после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!