Федерация хоккея России (ФХР) пытается добиться исключения сборной Украины их числа участников чемпионата мира 2027 года и занять ее место. При этом позиция Международной федерации IIHF в отношении допуска РФ по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) остается неизменной.

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Об этом заявил спортивный директор Федерации хоккея Украины (ФХУ) Юрий Кириченко в интервью Front Office Sports. По его словам, россияне пытались занять место норвежской команды с молодежного ЧМ-2027, однако IIHF столкнулась с бойкотом допуска представителей страны-агрессорки.

"После решения CAS и попыток исключить Норвегию из высшего дивизиона молодежного ЧМ я спросил IIHF, не планируют ли они провернуть то же самое с нами в мае. В ответ – тишина. Так что ответ на свой вопрос я получил. По имеющейся у меня информации, в России прекрасно осознают всю специфику ситуации: их цель – не просто попасть на чемпионат мира, а занять именно место Украины. Мы мечтаем о том, чтобы было принято новое решение о запрете на участие России – это помогло бы нам избежать проблем в будущем", – сказал Кириченко.

Напомним, что "сине-желтых" могут заменить на россиян на ЧМ из-за пункта регламента: представителей РФ после снятия санкций должны вернуть в элиту вместо команды, которая вышла со второго места дивизиона IA, которой и стала Украина. Наша сборная должна стартовать на турнире впервые за 20 лет.

В конце октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры. В ответ европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. А Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

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Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS. Кроме того, Россию все же не допустили к молодежному ЧМ.

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