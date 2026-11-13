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"Ривне" обыграло на выезде в овертайме "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
72
"Ривне" обыграло на выезде в овертайме "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET
"Ривне" переиграло "Киев-Баскет"

"Ривне-Dream" вырвало победу у "Киев-Баскета" в овертайме 82:72 в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET в столице. Для гостей это восьмая победа в сезоне, команда удержала второе место в турнирной таблице, тогда как столичный коллектив потерпел четвертое поражение в 10 матчах.

Команды провели довольно равный, вязкий матч, в котором ни одна из них не могла оторваться в счете, а лидер менялся 11 раз. "Киев-Баскет" максимально вел +5, у "Ривне" в основное время максимум был +7. К концовке матча команды подошли с преимуществом гостей в 6 очков, но Илья Кабацу́ра двумя подряд точными дальними бросками перевел игру в овертайм. Интересно, что до этого у него было 0/9 трехочковых.

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В овертайме "Ривне" снова вышло вперед на 5 очков, и киевляне на этот раз отыграться не сумели.

У гостей стоит отметить всю стартовую пятерку, все игроки которой провели на площадке 32+ минуты. Капитан команды Дмитрий Тимощук записал в актив 16 очков, 9 подборов, 7 передач, почти половину игры проведя с 4 фолами, а Джавон Бенсон оформил дабл-дабл – 11 очков и 13 подборов.

У киевлян Илья Кабацюра набрал 27 очков и 8 подборов, а Джавион Мэй к 18 очкам добавил 10 подборов, 7 передач и 5 перехватов.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

"Киев-Баскет" – "Ривне-Dream" – 72:82 ОТ (14:16, 21:22, 12:11, 19:17, 6:16)

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