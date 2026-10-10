''Ривне-Dream'' вырвал победу у ''Волыни'' в Суперлиге GGBET

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 10 октября, играются очередные матчи Суперлиги GGBET. БК "Ривне-Dream" оказался сильнее "Волыни" в волынском дерби, вырвав победу благодаря мощной четвертой четверти новичка команды Джавона Бенсона – 87:79.

Видео дня

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Ривне-Dream – Волынь 87:79 (25:21, 14:23, 18:21, 30:14)

Ривне-Dream: Триколенко 15 + 8 подборов, Тимощук 13 + 5 подборов, Смит 12 + 6 подборов + 6 передач, Рябой 10, Джейкобс 8 – стартовый состав; Бенсон 18 + 13 подборов, Поносов 9, Шептицкий 2, Быков 0

"Волынь": Климов 26, Твитт 20 + 7 подборов, Никитин 11 + 6 подборов, Король 7, Кабанов 5 – стартовый состав; Третьяк 3, Товкач 3, Ловингс 2, Безима 2

Ключевые моменты матча

Игра получилась довольно динамичной, быстрой, с яркими моментами от обеих команд. Более заряженными на старте были хозяева, которые сделали рывок 9:0, и это давало им преимущество почти всю первую половину.

В конце второй четверти "Волынь" вышла вперед и лидировала всю третью четверть, уйдя на последний перерыв с преимуществом +8.

Но "Ривне" мощно начало четвертую четверть рывком 14:2 и в целом сильно сыграло решающую десятиминутку, за которую набрало 30 очков.

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Герой матча

Большую часть матча ключевыми игроками "Ривне" были Денни Смит (12 очков, 6 подборов, 6 передач) и Дмитрий Триколенко (15 очков, 8 подборов), но в последней четверти отлично проявил себя новичок команды Джавон Бенсон.

В решающей десятиминутке Бенсон набрал 13 очков и сделал 8 подборов, а в целом в матче оформил дабл-дабл с 18 очками и 13 подборами.

В "Волыни" отметим двух игроков – Тадж Твитт набрал 20 очков и 7 подборов, а Игорь Климов – 26 очков.

Главные истории дня

Цифры матча

26 очков Игоря Климова – рекорд результативности в Суперлиге в этом сезоне

48-40 Ривне выиграло подборы в этом матче

48 – 30 – Ривне имело большое преимущество по очкам из трехсекундной зоны

29 – 10: у "Ривне" более результативно сыграли игроки скамейки запасных, правда, 18 из этих очков набрал Бенсон