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"Решение CAS окрашивает лед украинской кровью". Сибига обратился с призывом к правительствам, которые "не утратили моральных ориентиров"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
87
"Решение CAS окрашивает лед украинской кровью". Сибига обратился с призывом к правительствам, которые "не утратили моральных ориентиров"
Сибига выступил против возвращения российских хоккейных сборных

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против возвращения российских хоккейных сборных к международным соревнованиям после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Он призвал международное спортивное сообщество и партнеров Украины не допустить восстановления участия России в турнирах, а правительства других стран попросил отказать российским хоккеистам во въезде на свою территорию.

Свою позицию глава МИД изложил в публикации в социальной сети X. В ней он резко раскритиковал решение CAS, которое открывает российским национальным командам путь к участию в чемпионатах мира под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

"Позволяя российскому хоккею вернуться, CAS окрашивает лед украинской кровью", – написал Сибига.

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Министр подчеркнул, что Россия не прекратила войну против Украины, убийства мирных жителей и систематические атаки на украинские города. По его словам, нет никаких изменений, которые могли бы оправдать возвращение российских сборных на международную арену.

Сибига также заявил, что допуск национальных команд РФ к соревнованиям фактически предоставит Москве желанную международную легитимность, несмотря на продолжающуюся агрессию против Украины.

"Я призываю международное спортивное сообщество и всех наших партнеров занять твердую позицию против возвращения России к международным соревнованиям. Не может быть обычного порядка вещей, пока Россия ведет войну против Украины", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

''Решение CAS окрашивает лед украинской кровью''. Сибига обратился с призывом к правительствам, которые ''не утратили моральных ориентиров''

Андрей Сибига

Отдельно министр обратился к правительствам стран, которые, по его выражению, "не утратили моральных ориентиров". Он призвал их не выдавать российским хоккеистам разрешения на въезд.

''Решение CAS окрашивает лед украинской кровью''. Сибига обратился с призывом к правительствам, которые ''не утратили моральных ориентиров''

Сборная России по хоккею

Сибига настаивает, что решение CAS должно быть пересмотрено. По его словам, российская агрессия против Украины должна иметь последствия, в том числе в международном спорте.

''Решение CAS окрашивает лед украинской кровью''. Сибига обратился с призывом к правительствам, которые ''не утратили моральных ориентиров''

Спортивный арбитражный суд

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IHF)выразила разочарованиерешением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который обязал организацию допустить сборные России к своим турнирам.

Решение CAS касается сезона 2026/2027 и чемпионат мира по хоккею среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, включая первенство в элитном дивизионе, на которомвпервые за 20 сыграет украинская сборная.

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