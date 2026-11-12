Результаты аннулированы. Известный украинский боксер-чемпион отстранен от бокса

Украинский боксер Данило Лозан (16-1, 9 КО) получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что 23-летний уроженец Умани трижды за 12 месяцев не предоставил необходимую информацию о своем местонахождении, из-за чего не смог пройти внеплановые допинг-проверки. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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О решении сообщило Международное агентство по тестированию (ITA), действовавшее от имени Международной боксерской ассоциации (IBA). Основанием для наказания стали три нарушения правил предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.

Лозан входил в пул допинг-тестирования. Спортсмены из этой категории обязаны ежедневно сообщать, где находятся, а также указывать конкретный 60-минутный промежуток времени, когда они доступны для внезапной проверки. Три случая непредоставления необходимых сведений или пропуска тестирования за год считаются нарушением антидопинговых правил.

Действия украинца квалифицировали по статье 2.4 правил IBA. Дисквалификация действует с 23 апреля 2026 года по 22 декабря 2027-го.

Отдельным последствием стало аннулирование всех результатов Лозана начиная со 2 сентября 2025 года. Это означает, что спортсмен должен лишиться всех медалей, очков и призовых, полученных за указанный период. ITA подтвердила аннулирование результатов, однако не уточнила, какие именно поединки попадут под это решение.

Боксер не стал оспаривать предъявленное нарушение и согласился с предложенными санкциями. Благодаря этому дело урегулировали без проведения полноценного дисциплинарного разбирательства. В ITA отметили, что за подобное нарушение обычно предусмотрена двухлетняя дисквалификация, но в данном случае срок составил 20 месяцев.

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Примечательно, что в день объявления о дисквалификации промоутерская компания Top Boxing Generation сообщила о предстоящем бое Лозана за титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в первой полусредней весовой категории. Поединок запланирован на 5 декабря в Киеве, однако имя соперника пока не раскрывается.

За профессиональную карьеру Лозан провел 17 боев, одержал 16 побед, девять из них нокаутом. Единственное поражение украинец потерпел от представителя Узбекистана Мужибилло Турсунова в четвертьфинале Гран-при WBC в Саудовской Аравии. По итогам турнира Лозан стал единственным украинцем, вышедшим в полуфинал, и завоевал "бронзу".

Главные истории дня

В 2026 году украинский боксер провел только один поединок. В августе он победил Данила Балабана единогласным решением судей в шестираундовом бою в Умани.