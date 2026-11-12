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Результаты аннулированы. Известный украинский боксер-чемпион отстранен от бокса

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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Результаты аннулированы. Известный украинский боксер-чемпион отстранен от бокса
Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Украинский боксер Данило Лозан (16-1, 9 КО) получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что 23-летний уроженец Умани трижды за 12 месяцев не предоставил необходимую информацию о своем местонахождении, из-за чего не смог пройти внеплановые допинг-проверки. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

О решении сообщило Международное агентство по тестированию (ITA), действовавшее от имени Международной боксерской ассоциации (IBA). Основанием для наказания стали три нарушения правил предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев.

Лозан входил в пул допинг-тестирования. Спортсмены из этой категории обязаны ежедневно сообщать, где находятся, а также указывать конкретный 60-минутный промежуток времени, когда они доступны для внезапной проверки. Три случая непредоставления необходимых сведений или пропуска тестирования за год считаются нарушением антидопинговых правил.

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Действия украинца квалифицировали по статье 2.4 правил IBA. Дисквалификация действует с 23 апреля 2026 года по 22 декабря 2027-го.

Отдельным последствием стало аннулирование всех результатов Лозана начиная со 2 сентября 2025 года. Это означает, что спортсмен должен лишиться всех медалей, очков и призовых, полученных за указанный период. ITA подтвердила аннулирование результатов, однако не уточнила, какие именно поединки попадут под это решение.

Боксер не стал оспаривать предъявленное нарушение и согласился с предложенными санкциями. Благодаря этому дело урегулировали без проведения полноценного дисциплинарного разбирательства. В ITA отметили, что за подобное нарушение обычно предусмотрена двухлетняя дисквалификация, но в данном случае срок составил 20 месяцев.

Примечательно, что в день объявления о дисквалификации промоутерская компания Top Boxing Generation сообщила о предстоящем бое Лозана за титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в первой полусредней весовой категории. Поединок запланирован на 5 декабря в Киеве, однако имя соперника пока не раскрывается.

За профессиональную карьеру Лозан провел 17 боев, одержал 16 побед, девять из них нокаутом. Единственное поражение украинец потерпел от представителя Узбекистана Мужибилло Турсунова в четвертьфинале Гран-при WBC в Саудовской Аравии. По итогам турнира Лозан стал единственным украинцем, вышедшим в полуфинал, и завоевал "бронзу".

В 2026 году украинский боксер провел только один поединок. В августе он победил Данила Балабана единогласным решением судей в шестираундовом бою в Умани.

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