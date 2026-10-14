13 мая 2027 года "Динамо" (Киев), самый титулованный и популярный клуб Украины, а также его многочисленные поклонники, проживающие не только в Украине, будут отмечать славный 100-летний юбилей команды.

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Друзья, не раз знакомил вас с блестящими достижениями динамовцев. Болельщики со стажем хорошо их знают, гордятся ими. А вот молодое поколение команды, возможно, не все знает о ее блестящих достижениях. Теперь будут знать – ведь гордиться есть чем.

Рекорды столичного клуба

ФК "Динамо" (Киев) – 13-кратный чемпион бывшего СССР, 11-кратный серебряный призер, трижды бронзовый призер, девять раз выигрывал Кубок страны, три раза – Суперкубок СССР.

Лучшими футболистами страны в разные годы были названы: Андрей Биба – 1966 год, Владимир Мунтян – 1969 год, Евгений Рудаков – 1971 год, Олег Блохин – 1973, 1974, 1975 годы, Анатолий Демьяненко – 1985 год, Александр Заваров – 1986 год, Алексей Михайличенко – 1988 год.

Пять раз Олег Блохин становился самым результативным игроком чемпионата страны – в 1972, 1973, 1974, 1975 и 1977 годах. Он семикратный чемпион СССР, как и Владимир Мунтян.

Лучшими вратарями чемпионата были признаны Виктор Банников – 1964 год, Евгений Рудаков – 1969, 1971, 1972 годы, Виктор Чанов – 1986 год.

Олег Блохин, выступая за "Динамо", провел 432 матча в чемпионатах СССР, забил 211 мячей. Он пятикратный обладатель Кубка страны, обладатель приза за верность клубу – 1987 год.

Обладателями призов за самый красивый гол чемпионата были Олег Базилевич – 1964 год и Анатолий Бышовец – 1967 год.

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Приз "Рыцарь атаки" получил Александр Заваров – 1987 год.

Три года подряд, в 1966-м, 1967-м и 1968-м, динамовцы выигрывали золотые медали чемпионата СССР. В сезоне 1981 года киевляне 25 стартовых игр провели без поражений. В 1977 году динамовцы ни разу не пропускали в свои ворота больше одного мяча.

Четыре игрока "Динамо" стали серебряными призерами чемпионата Европы 1972 года – Владимир Трошкин, Виктор Колотов, Анатолий Коньков и Евгений Рудаков. 11 динамовцев были вице-чемпионами Европы 1988 года. 11 игроков "Динамо" стали бронзовыми призерами Олимпийских игр 1976 года в Монреале, двое – Олимпийских игр 1980 года в Москве, один – Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Юрий Войнов – чемпион Европы, Алексей Михайличенко – олимпийский чемпион.

Главные истории дня

В коллекции киевлян три еврокубка: два Кубка обладателей Кубков – 1975 и 1986 годов, а также Суперкубок УЕФА 1975 года. Они были финалистами розыгрыша Суперкубка УЕФА 1986 года, который состоялся в феврале 1987 года в Монако. В том матче "Динамо" уступило "Стяуа" – 0:1.

Три украинца стали обладателями "Золотого мяча": Олег Блохин – 1975 год, Игорь Биланов – 1986 год, Андрей Шевченко – 2004 год.

Владимир Бессонов – лучший игрок юниорского чемпионата мира 1977 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1986 года в составе "Динамо".

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Динамо и в другие годы продолжало успешно выступать в еврокубковых турнирах. Киевский клуб – полуфиналист Кубка европейских чемпионов 1977, 1987 и 1999 годов, четвертьфиналист этого турнира в 1973, 1976, 1982 и 1983 годах. В 1991 году "Динамо" дошло до четвертьфинала Кубка обладателей Кубков, где уступило "Барселоне".

В Киев возвращались с призами

Киевляне побеждали во многих представительных турнирах. Призы, которые они выигрывали, – на стенах динамовского музея на стадионе имени Валерия Лобановского.

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Это четыре Кубка чемпионов Содружества, Кубок Первого канала, два Кубка Мемориала Валерия Лобановского, а еще шесть призов, завоеванных на турнирах, которые проходили в Испании, – в Ла-Корунье, Вальядолиде, Марбелье, Мадриде. Выигрывали динамовцы призы турниров в Ливорно (Италия) и Лос-Анджелесе (США).

Приводили "Динамо" к победам в разные годы прекрасные тренеры. Самый успешный из них – Валерий Васильевич Лобановский. Герой Украины, обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги", заслуженный тренер Украины, заслуженный тренер СССР. Восемь раз своих подопечных он приводил к золотым медалям чемпионата СССР, пять раз – к серебряным, два раза – к бронзовым наградам. Шесть раз под его руководством динамовцы выигрывали Кубок СССР, три раза – Суперкубок страны. По версии ФИФА Лобановский входит в число 10 лучших тренеров мира. По версии УЕФА – в число пяти лучших в Европе за всю историю футбола. Пять раз команда Лобановского становилась чемпионом Украины. Три раза выигрывала Кубок страны.

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Успешно работали в "Динамо" тренеры Олег Базилевич, Вячеслав Соловьев, Виктор Маслов, Михаил Коман. "Динамо" – единственная команда, выступавшая во всех 54 чемпионатах СССР.

Победные традиции продолжаются

Свои победные традиции киевляне продолжили и в чемпионате независимой Украины.

Киевляне – 17-кратные чемпионы страны, 14-кратные серебряные призеры, один раз – бронзовые призеры. 14 раз динамовцы выигрывали Кубок Украины, девять раз – Суперкубок страны.

Многие подопечные Лобановского пошли по его стопам, завершив футбольную карьеру и став тренерами. Олег Блохин возглавлял сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, который проходил в Германии. На этом этапе наша команда уступила итальянцам – будущим чемпионам мира. Пока это наивысшее достижение нашей национальной команды на чемпионатах мира.

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Успешно выступала наша сборная, возглавляемая Андреем Шевченко, на Евро-2020. Сборная Украины вошла в восьмерку лучших команд старого континента. Успешно выступила его команда и в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА, обыграв сборные Швейцарии и Испании в дивизионе А.

Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Сергей Ребров, Александр Шовковский, возглавляя "Динамо", приводили команду к золотым медалям. В чемпионате сезона-2024/2025 команда под руководством Шовковского в 30 играх ни разу не уступила соперникам. В том сезоне "Динамо" завершило сезон без поражений и в 17-й раз стало чемпионом Украины.

Любите "Динамо", болейте за "Динамо", и "Динамо" ответит вам взаимностью.

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