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"Реал" "выгоняет" футболиста сборной Украины после победного матча с "Барселоной"

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,3 т.
"Реал" "выгоняет" футболиста сборной Украины после победного матча с "Барселоной"
Украинский вратарь может пропустить ближайший поединок

Украинский голкипер Андрей Лунин может потерять место в стартовом составе мадридского "Реала" после победы над "Барселоной" со счетом 2:1 в чемпионате Испании. Основной вратарь команды Тибо Куртуа восстанавливается после болезни и, как ожидается, сможет сыграть в ближайшем матче против "Расинга" из Сантандера.

Как сообщает испанское издание AS, бельгийский голкипер уже вернулся к тренировкам с командой. На занятии 29 октября он работал в облегченной манере, восстанавливая силы после перенесенного заболевания, однако серьезных препятствий для его участия в следующей игре не ожидается.

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Возвращение Куртуа может означать для Лунина возвращение на скамейку запасных. Украинец получил возможность сыграть в принципиальном противостоянии с "Барселоной" после того, как бельгиец выбыл из-за проблем со здоровьем.

''Реал'' ''выгоняет'' футболиста сборной Украины после победного матча с ''Барселоной''

Лунин в матче с Барселоной

Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. Оба мяча в составе "Реала" забил Килиан Мбаппе, а Лунин отметился несколькими важными действиями в воротах, в том числе отразил опасный удар Жерара Мартина после углового.

''Реал'' ''выгоняет'' футболиста сборной Украины после победного матча с ''Барселоной''

Лунин и Мбаппе

Однако успешное выступление украинца не гарантирует ему сохранения места в основе. Если Куртуа полностью восстановится, тренерский штаб сможет вновь рассчитывать на основного голкипера команды.

''Реал'' ''выгоняет'' футболиста сборной Украины после победного матча с ''Барселоной''

Лунин и Моуриньо

Следующий матч "Реал" проведет в воскресенье, 1 ноября, на выезде против "Расинга". После победы над "Барселоной" мадридцы намерены продолжить борьбу за чемпионский титул, а состояние Куртуа остается одним из факторов при определении стартового состава.

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