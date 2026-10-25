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"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,2 т.
"Реал" поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с "Барселоной" вместо знаменитого Куртуа
Поединок запланирован на 22:00

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридского "Реала" на матч с "Барселоной", который состоится 25 октября. Основной голкипер команды Тибо Куртуа пропустит Эль-Класико из-за вирусной инфекции и повышенной температуры.

''Реал'' поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с ''Барселоной'' вместо знаменитого Куртуа

Тибо Куртуа

По информации пресс-службы мадридцев, бельгиец выбыл из заявки незадолго до встречи. Из-за его отсутствия тренерскому штабу пришлось внести изменения перед одним из центральных матчей тура Ла Лиги. В заявку первой команды также включили 19-летнего украинского вратаря Илью Волошина.

''Реал'' поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с ''Барселоной'' вместо знаменитого Куртуа

Андрей Лунин

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У 27-летнего футболиста сборной Украины уже есть опыт выступлений в Эль-Класико. В апреле 2024 года он сыграл в матче, завершившемся победой "Реала" со счетом 3:2.

''Реал'' поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с ''Барселоной'' вместо знаменитого Куртуа

257-е Эль-класико состоялось на легендарном "Сантьяго Бернабеу"

Тогда одним из обсуждаемых эпизодов стал удар Ламина Ямаля, после которого возник вопрос, пересек ли мяч линию ворот. В октябре 2025 года Лунин получил прямую красную карточку в концовке встречи с каталонцами после массовой потасовки.

''Реал'' поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с ''Барселоной'' вместо знаменитого Куртуа

Андрей Лунин получил желтую карточку. Источник: Marca

Волошину 19 лет, он выступает за "Реал Мадрид С". Контракт украинского голкипера с мадридским клубом рассчитан до 2029 года. В прошлом сезоне он играл за команду U-19, которая выиграла Юношескую лигу УЕФА.

''Реал'' поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с ''Барселоной'' вместо знаменитого Куртуа

Илья Волошин (в красном) в составе "Реала". Источник: x.com/lafabricacrm

В официальных матчах за основную команду "Реала" Волошин пока не дебютировал. В августе 2026 года он принял участие в товарищеской встрече с "Шальке", завершившейся победой мадридцев со счетом 3:0. В конце матча украинец заменил Лунина и провел оставшееся время на поле без пропущенных голов.

''Реал'' поставил футболиста сборной Украины на ворота в матче с ''Барселоной'' вместо знаменитого Куртуа

Волошин провел блестящий поединок

Перед очной встречей "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на шесть очков.

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