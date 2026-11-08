Песков назвал ''тупиковой ситуацией'' произошедшее со сборной России по хоккею

Пресс-секретарь главаря России Дмитрий Песков прокомментировал отказ нескольких национальных федераций играть против российских хоккеистов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Он признал, что Международная федерация хоккея (IIHF) пока не понимает, как разрешить возникшую проблему.

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"Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая. И об этом говорит сама Международная федерация. Пока никто не знает, что делать, но очевидно, что надо терпеливо продолжать работать", – заявил Песков в интервью придворному пропагандисту Путина Павлу Зарубину.

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований.

После вердикта Международная федерация хоккея выразила несогласие с решением арбитража. При этом организация сообщила, что изучит условия возможного возвращения российских команд с учетом безопасности турниров, финансовой стабильности и интересов международного хоккея.

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Против участия сборной России в соревнованиях выступили федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. Их представители заявили о нежелании проводить матчи с российской командой. В Латвии отказ от встреч с российскими сборными закреплен на законодательном уровне.

Накануне IIHF приняла решение не допускать к чемпионатам мира по хоккею 2027 года молодежную и основную сборные Беларуси, а также начала переговоры о возможном возвращении российских команд.

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