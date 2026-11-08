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Песков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккею

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
2,0 т.
Песков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккею
30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России

Пресс-секретарь главаря России Дмитрий Песков прокомментировал отказ нескольких национальных федераций играть против российских хоккеистов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Он признал, что Международная федерация хоккея (IIHF) пока не понимает, как разрешить возникшую проблему.

"Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая. И об этом говорит сама Международная федерация. Пока никто не знает, что делать, но очевидно, что надо терпеливо продолжать работать", – заявил Песков в интервью придворному пропагандисту Путина Павлу Зарубину.

Песков назвал ''тупиковой ситуацией'' произошедшее со сборной России по хоккею

Песков дал интервью Павлу Зарубину

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований.

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