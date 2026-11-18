Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов присоединился к нытью по поводу недопуска сборной России к молодежному чемпионату мира по хоккею-2027. Депутат Государственной думы нелепо пожаловался на то, что власти Канады отказались выдавать визы представителям РФ для участия в турнире.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина при этом смирился с тем, что канадцы имели полное суверенное право "отказать в визе, не объясняя причины".

"Это безобразие. Тут есть еще нюанс: это родина хоккея, потом эта игра стала нашей, в Америке играют наши хоккеисты. И вдруг нашим пацанам Канада запрещает играть в хоккей – это какой-то абсурд. Это запредельная история сама по себе. Бороться с этим невозможно, потому что суверенное право любой страны – отказать в визе, не объясняя причины. Мы уже видели, как наших девчонок не пустили в Голландию, мотивируя тем, что они представляют угрозу государству. Абсурд и дебилизм крепчают. Это какое-то издевательство уже", – сказал Фетисов.

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Накануне в Кремле впервые прокомментировали решение Международной федерации хоккея (IIHF) не пускать РФ на молодежный ЧМ. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры.

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Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.