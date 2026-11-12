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Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
468
Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем
Российский главарь получил порцию нелестных отзывов в сети

Владимир Путин прокомментировал отказ Канады допускать российских хоккеистов к молодежному чемпионату мира 2027 года. Его слова о нарушении демократических принципов и международных правил вызвали истерику у российских болельщиков, которые словили своего лидера на лицемерии.  

Путин выступил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ. Он заявил, что спортивные федерации оказываются под давлением своих правительств и поэтому вынуждены принимать решения о недопуске российских спортсменов.

"Это говорит о том, что те, кто борются за единые правила, за поддержание демократических институтов, сами пренебрегают всеми этими правилами и этими институтами. К сожалению, это те, с кем нам приходится иметь дело на международной арене", – сказал российский диктатор.

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Он также призвал продолжать добиваться допуска сборной юридическими средствами и ссылаться на решения международного спортивного арбитража. По словам Путина, отказ в участии российских хоккеистов противоречит принципам Олимпийской хартии.

"Они просто лишний раз показывают, что никаких правил универсальных не существует. Есть только одни правила, которые соответствуют их интересам. Ну что же, вот с такими людьми приходится иметь дело. Нужно последовательно и спокойно добиваться своих интересов, что мы и будем делать по всем направлениям", – добавил Путин.

Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Владимир Путин

Но пользователи высмеяли такие слова главаря Кремля. В комментариях ему напомнили о ситуации с демократией и соблюдением законов в самой России, а его слова о международных правилах назвали лицемерными.

Один из читателей с сарказмом написал: "Хорошо, что в мире остался наш дорогой и единственный защитник демократических институтов и судебной системы". Другой предложил представить Путина на предвыборных дебатах, после чего получил ответ: "Это был бы эпический слив даже против человека с IQ 70-75".

Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие пользователи ограничились короткими репликами. "Лицемерие 125-го уровня", – написали под новостью. "Сказал главный демократ и гуманист", – прокомментировал ющзер. Еще один читатель заметил: "А чьим интересно интересам была переписана конституция в демократическом государстве Россия?"

Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

В обсуждении также вспомнили события 2020 года, когда в России изменили конституционные нормы, и предложили отказаться от международных контактов вместо требований допустить хоккеистов на турнир. 

Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин впервые отреагировал на решение Канады по сборной России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Напомним, правительство Канады уведомило Международную федерацию хоккея (ИИХФ), что не будет выдавать российским спортсменам визы для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года. Даже хоккеисты, у которых уже есть канадские визы, не смогут выступить на турнире в нейтральном статусе.

В ответ Федерация хоккея России потребовала от ИИХФ обеспечить участие молодежной сборной в соревнованиях либо перенести чемпионат в другую страну, где российским игрокам разрешат выступить.

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