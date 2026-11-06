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Путин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищем

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
45
Путин пожаловался на "грубое нарушении демократии" в отношении России и стал посмешищем
Российский диктатор сделал нелепое заявление

Владимир Путин обвинил международные спортивные организации и ряд государств в политическом давлении на российский спорт. Его слова о нарушении демократических принципов вызвали насмешки и резкую реакцию пользователей, которые напомнили российскому президенту о ситуации с демократией внутри его собственной страны.

Во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции российский диктатор заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК), отдельные спортивные федерации и международные судебные инстанции принимают решения в защиту принципов Олимпийской хартии. При этом, по его словам, некоторые государства не соблюдают ранее взятые на себя обязательства и продолжают поддерживать ограничения в отношении российских спортсменов.

"Но, к сожалению, не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств, и продолжаются не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта", – заявил Путин.

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Он также назвал происходящее грубым нарушением демократических институтов.

"Это явное грубое нарушение правосудебных решений, а значит, и самих институтов демократии", – добавил главарь Кремля.

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Владимир Путин

Российские болельщики высмеяли заявление Путина о нарушении демократии в международном спорте. В комментариях ему напомнили о ситуации с правами и свободами в самой России.

"Сказал главный демократ", – отреагировал один из читателей. Другой написал: "Обожаю, когда этот непревзойденный эталон про демократию рассуждает и про нарушения прав и судебных решений!"

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Некоторые юзеры заметили, что российским гражданам куда актуальнее ограничения внутри собственной страны, чем недопуск спортсменов на международные соревнования.

"Я думаю, граждан больше волнуют политизированные ограничения внутри страны", – говорится в одном из сообщений.

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Не остались без внимания и рассуждения Путина о демократических принципах. "Владимир Путин мог бы быть отличным стендапером", – пошутил еще один пользователь.

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Отдельно россияне высмеяли возможные попытки добиться возвращения России в мировой спорт с помощью референдума. Один из комментаторов предложил провести такое голосование в Великобритании, Швейцарии, США и скандинавских странах, но без ведома местных жителей. При этом результаты, по его задумке, должны составить от 77 до 90 процентов в пользу возвращения России. В ответ другой пользователь пошутил, что при таком подсчете можно получить и 146 процентов голосов.

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

В комментариях также напомнили о претензиях к российским властям из-за ограничений внутри страны. Один из читателей написал: "А клеймить людей иноагентством это не грубое нарушение институтов демократии?"

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Путин пожаловался на ''грубое нарушении демократии'' в отношении России и стал посмешищем

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA, сразу шесть европейских хоккейных федераций выступили против проведения матчей своих национальных сборных с командой России на чемпионате мира 2027 года, который должен состоятся в Германии. К бойкоту присоединились Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), открывшего российским хоккеистам путь на международные соревнования.

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