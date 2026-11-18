Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что в сборной Украины не было должного контроля за тем, какие препараты и добавки принимают футболисты. 25-летний вингер "Тоттенхэма" считает, что проблемы с организацией работы команды могли привести к ситуации с попаданием запрещенного вещества в его организм.

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По его словам, в клубах за безопасность игроков во время выездов отвечают специальные сотрудники, тогда как в сборной подобная организация отсутствовала. Футболист обратил внимание на порядок приема таблеток и добавок в расположении национальной команды.

"Перед матчами нутрициолог сборной приносит каждому по стаканчику. И каждый должен выпить таблетки, которые в нем", – рассказал Мудрик.

Мудрик признал, что раньше в интервью медиа никогда не связывал ситуацию в сборной с произошедшим с ним.

"Публично я, наверное, не говорил, но сейчас говорю", – отметил футболист, отвечая на вопрос о том, считает ли он организацию работы сборной причиной случившегося.

При этом Мудрик уточнил, что не обвиняет своих партнеров по команде. Его претензии касаются именно организации процессов внутри национальной сборной.

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Михаил Мудрик также обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в отсутствии реальной помощи во время его отстранения от футбола. По словам полузащитника "Тоттенхэма", УАФ демонстрировала готовность помогать, однако фактически ее участие не принесло необходимой поддержки.

"Она делала вид, что помогала, но на самом деле помощи не было. Они создавали больше проблем, нежели помогали", – заявил Мудрик.

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Он также добавил, что в момент, когда поддержка была особенно необходима, представители ассоциации фактически отвернулись от него и людей, которые занимались решением возникшей проблемы.

Мудрик признался, что период отстранения оказался для него тяжелым прежде всего с психологической точки зрения.

"Очень много раз приходилось совладать со своими мыслями, с самим собой и обратно возвращать себя на позитивный поток мыслей, чтобы продолжать тренироваться и не опускать руки", – рассказал игрок.

Говоря о людях, которые перестали с ним общаться в сложный период, Михаил отметил, что не хочет сосредотачиваться на тех, кто отвернулся от него.

"Я больше акцентирую внимание на тех людях, которые остались. Ведь я с ними дальше буду продолжать работать, дружить и проводить время", – подытожил футболист.