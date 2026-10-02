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ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
icon 9,7 т.
ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа
Забарный может покинуть ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" больше не рассчитывает на центрального защитника сборной Украины Илью Забарного и готов рассмотреть продажу нашего футболиста. Несмотря на все усилия, руководство и тренерский штаб действующих победителей Лиги чемпионов разочаровались в игроке.

Об этом информирует портал Foot Parisien. По данным издания, ПСЖ хочет избавиться от нашего соотечественника уже в зимнее трансферное окно. Забарный, который великолепно проявил себя в "Борнмуте", заинтересовал многие клубы английской Премьер-лиги.

ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Илья Забарный стал игроком ПСЖ в 2025-м. Источник: ФК ПСЖ

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ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Забарный (крайний слева) в составе сборной Украины.

Отмечается, что интерес к украинцу сохраняют "Ливерпуль", который тренирует екс-наставник "Борнмута" Андони Ираола, лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Вероятно, парижане попытаются отбить 67 миллионов евро, который были заплачены "вишням" за Забарного.

Напомним, Илья перешел в ПСЖ летом 2025 года. Он сыграл 39 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В минувшем сезоне украинец был вторым в команде по игровому времени в чемпионате Франции, а в нынешнем он всего дважды выходил на поле в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Луис Энрике. Источник: ФК ПСЖ

ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Забарный с Суперкубком Европы. Источник: instagram.com/illiazabarnyi/

Как сообщал OBOZ.UA, футболист сборной Украины Виталий Миколенко покинул расположение команды и вернулся в английский "Эвертон".

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