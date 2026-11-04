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ПСЖ с футболистом сборной Украины установил исторический рекорд Лиги чемпионов. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,5 т.
ПСЖ с футболистом сборной Украины установил исторический рекорд Лиги чемпионов. Видео
Поединок завершился со счетом 6:0

"Пари Сен-Жермен" в матче четвертого тура Лиги чемпионов на стадионе "Эстадио де ла Серамика" в Испании разгромил местный "Вильярреал" со счетом 6:0 Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе французского клуба и провел на поле весь матч.

Парижане установили исторический рекорд, забив четыре мяча уже в первые 16 минут и 2 секунды после начала игры. Никогда прежде ни одной команде не удавалось так быстро оформить четыре гола в одном матче Лиги чемпионов.

Счет на девятой минуте открыл Жуан Невеш, который отличился после подачи углового.

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На 12-й минуте Дезире Дуэ воспользовался ошибкой обороны хозяев и отправил второй мяч в ворота "Вильярреала".

Еще через минуту Сенни Меюлю довел преимущество гостей до трех голов.

Четвертый мяч на 17-й минуте забил Фабиан Руис.

Предыдущее достижение принадлежало мадридскому "Реалу". 22 ноября 2011 года испанский клуб забил четвертый гол на 20-й минуте домашнего матча против загребского "Динамо".  

ПСЖ с футболистом сборной Украины установил исторический рекорд Лиги чемпионов. Видео

ПСЖ разгромил Вильярреал

Забарный появился в стартовом составе на позиции правого центрального защитника. 24-летний футболист сборной Украины сыграл в паре с Вильяном Пачо, заменив в основе травмированного капитана команды Маркиньоса. Наш защитник провел на поле все 92 минуты и выполнил 58 точных передач.

ПСЖ с футболистом сборной Украины установил исторический рекорд Лиги чемпионов. Видео

Жуан Невеш и Илья Забарный (на заднем плане) праздную забитый гол

Для Забарного этот матч стал вторым выходом в стартовом составе парижан в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

После перерыва французский клуб продолжил забивать. На 50-й минуте Руис оформил дубль, а на 78-й Давид Боли установил окончательный счет: 6:0.

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