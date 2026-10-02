Привозы на любой вкус. Почему сборная Украины выглядела такой беспомощной с Северной Ирландией в Лиге наций

Вчера сборная Украины уступила со счетом 0:3. Нас обыграла Северная Ирландия – довольно непростая сборная, которая продемонстрировала, как использовать слабые места соперника и извлекать выгоду из всех моментов. Мы проиграли сами себе. Почему это проблема? И какой вопрос нужно решить перед матчем с венграми? Рассказывает OBOZ.UA.

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Первый тайм. Двойной провал

Украина начала матч с инициативой, ведь нужно было набирать важные очки для лидерства, а Северная Ирландия выжидала своего шанса. На этот раз у нас вышла сборная, больше похожая на основной состав, которая сразу получила задачу искать путь к чужим воротам. Но в итоге мы подошли к своим воротам. Случайный угловой достался сопернику после попадания в Бражка во время выноса, а дальше обычная подача превратилась в серию рикошетов и хаос в обороне. Удар с метра от Брауна – и Ризник не успел спасти, а Забарный уже не смог выбить. 0:1 и случай ломает план Мальдеры уже с первых минут.

Украина сразу же бросилась спасать положение. Соперники играли очень плотно, в обороне по схеме 5-4-1, между первой и последней линиями едва ли можно было насчитать 30 метров. У нас же не было двух нападающих впереди, на острие работал только Яремчук, это существенно сократило количество вариантов для развития атаки, да и самого нападающего мы не видели в этом тайме. Первый навес вперед, который срабатывал в этом составе против Венгрии, произошел аж на 18-й минуте – безрезультатно. Уже через минуту последовал удар Судакова по центру, простой. Интересно, что отдачу сделал Матвиенко, который для этого поднялся из обороны аж до чужой штрафной.

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А вот целеустремленные североирландцы сыграли ярче. Шон и Моррисон нашли себе место для навеса, а в штрафной Забарный снова упустил своего оппонента, из-под которого отличился Прайс. 0:2. Это уже второй раз, когда пострадала зона, где нет Миколенко. Матвиенко просто не успевал участвовать в атаке, одновременно выполняя оборонительные функции слева, поэтому Сарапий был вынужден играть ближе к флангу. Но два соперника в этой зоне улучшали свои возможности, что и произошло во время этого гола.

Удар Сарапия показал, что именно такое оружие должно быть у "желто-синих". Он классно пробил с подкруткой, вратарю пришлось тянуться к девятке. Удар состоялся именно потому, что против Сарапия никто в тот момент не вышел – банально не ожидали удара оттуда, ведь Украина раньше так не играла. Но в целом сборная выглядела разрозненной, снова без идеи. У соперников было не так много моментов для защиты, но в большинстве попыток они выглядели крепко. Тот самый плотный блок отлично закрывал ворота, и после попытки удара издалека на каждого игрока с мячом приходился как минимум один соперник.

Главные истории дня

Первый тайм запомнился решением Мальдеры выставить всех защитников очень высоко. Они поочередно, но регулярно появлялись перед чужими воротами и пытались отправить мяч в зону удара. Но именно это решение приводило скорее к панике, когда другим игрокам приходилось выполнять не свои роли. Тренер говорил, что хочет проверить всех, но за 45 минут этого тайма мы можем вспомнить только тот самый удар Сарапия. Сборная искала возможности с помощью мелкой техники, коротких пасов, финтов, но именно здесь это не срабатывало. Угрозу представляли не интенсивность, а удары. С любого расстояния и с любой позиции. Если против Венгрии еще был задор, то вчера мы увидели, что отсутствие игровой практики у главных звезд "одиннадцатки" сказывается. Ошибок на поле было много, пользы мало, а к чужим воротам мы почти не подходили с качеством.

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Второй тайм. Что сделано, то сделано

Во второй тайм команды вышли без замен, но с новыми тактическими решениями. Северная Ирландия отказалась от схемы 5-4-1, и впереди нас прессинговали два нападающих – это сильно мешало выходить вперед. Украина же стала чаще играть через прострелы низом, с активными действиями теневого лидера центра Очеретько и с пасами Ярмоленко. Именно с этого момента вернулась схема 4-4-2.

Кстати, о капитане. Ярмоленко должен был строить начало атак и получил для этого больше свободы после перерыва. Он изредка получал мяч, из-за чего меньше находился под опекой, но работал диспетчером и постоянно подсказывал, где есть свободное пространство. Вот только в первом тайме мы чаще перекатывались с фланга на фланг. Во втором его попытки запускать вперед Яремчука и Цыганкова стали основным вариантом развития атак, вплоть до момента замены игрока.

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К 60-й минуте игра выровнялась, на табло по-прежнему было 0:2, поэтому Мальдера пошел ва-банк в атаке: отправил переодеваться Зубкова, Сикана и Пономаренко. И пока эти замены готовились, на ровном месте ошибся Ризник. Он не смог подстроиться под простой мяч и пропустил его между ног. Получилось так, что вратарь с игровой практикой иронично пропустил простую передачу. Все, что могло пойти не так в этой игре – пошло не так. Украина была единой в поддержке своего вратаря, но не единой на поле. 0:3.

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Матч в очередной раз показал, что весь состав – это малоизвестные футболисты. Когда Судаков выбыл из строя, на поле вышел Назаренко, и вариативность игры катастрофически упала. После ряда замен на поле вышли сильнейшие футболисты из заявки, однако, кроме того, что поле было полностью занято, ничего больше не происходило. Ни зацепиться за мяч, ни отстоять право на контроль над ним. К сожалению, у этой команды не хватило столько сил на такую же агрессивность, как в матче с Венгрией.

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В третьем официальном матче, после нескольких недель совместных тренировок, от Мальдеры уже можно требовать авторского стиля игры. Сборная ведет себя по-разному с разными игроками, но пока не использует сильные стороны индивидуалистов. Пономаренко аж на 69-й минуте реализовал лучший момент игры, когда пробил в штангу. И на этом все, больше в игре ничего выдающегося от нас не произошло. В остальных случаях команда снова боялась проявить себя, а защита соперника была действительно фантастической.

Северная Ирландия не заслужила 3 гола. Команда соперников заслужила победу, но не таким образом. Они многое сделали, чтобы сломить наш настрой и план на игру, и это удалось. Все игроки чувствовали себя на своих местах и смело играли против украинцев разной манеры. Но по сути – каждый гол мы забили себе сами. Последние 10 минут "желто-синие" не были на поле, зато гости сражались так, будто это они уступают. Вот этого и нужно требовать от команды, неважно, кто именно играет и насколько он является представителем топ-клуба.

0:3 – печальное и вполне логичное поражение сборной Украины. Потеря важных очков пока не окажет ощутимого влияния, у нас есть запас для турнирной таблицы. Но теперь абсолютный аутсайдер группы становится единоличным лидером квартета. И это пугает, особенно когда впереди снова венгры. Дальше едем с еще большим лазаретом и без Матвиенко из-за перебора карточек.