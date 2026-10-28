''Просто ужас'': назван абсолютно худший игрок ''Динамо'' в матче с ''Шахтером''

Легендарный футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук раскритиковал форварда команды Эдуардо Герреро за игру в матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером". Бывший защитник "бело-синих" подчеркнул, что панамский легионер не продемонстрировал умений играть на острие атаки.

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Об этом Ващук заявил в интервью порталу Tribuna.com, комментируя поражение динамовцев со счетом 0:3. Четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной Украины добавил, что считает Герреро профнепригодным футболистом, которые не соответствует уровню столичного клуба.

"Нападающий должен цепляться за мяч, а он отдает его в одно касание куда попало и постоянно отходит назад. Игра Герреро – это просто ужас. Он не вступает в борьбу, боится мяча и лишь делает вид, что работает на поле. Герреро – это отдельный пример, но в целом у меня давно складывается впечатление, что в "Динамо" больше не проводят тестирование игроков на профессиональную пригодность", – сказал Ващук.

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Напомним, ключевым момент в матче "Шахтера" и "Динамо" стало удаление на 30-й минуте защитника киевлян Тараса Михавко. После финального сфистка футболист со слезами на глазах извинился за эпизод.

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