Пропутинская олимпийская чемпионка, кричавшая про патриотизм, подала заявку, чтобы выступать за границей

Российская лыжница Вероника Степанова, которая на протяжении нескольких лет выступала против участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях под нейтральным флагом, изменила позицию. Теперь 25-летняя олимпийская чемпионка рассматривает возможность получить соответствующий статус, чтобы вернуться на международные старты.

Видео дня

О планах спортсменки сообщил глава Федерации лыжных гонок России Дмитрий Свищев. По его словам, Степанова намерена подать документы для получения нейтрального статуса.

Сама лыжница не стала опровергать эту информацию. Она рассказала о встрече со Свищевым, во время которой руководитель федерации напомнил ей о поддержке, которую российские спортсмены получали от государства и спонсоров.

"Я встречалась с Дмитрием Александровичем, который напомнил, что все эти годы государство и спонсоры команды кормили, поили, одевали лучших лыжников России, не меняя структуру команды и не меняя стратегической цели, которая есть у сборной страны по любому виду спорта: победы на международной арене. Это весомый аргумент, и я его обязательно учту, взвешивая все за и против", – заявила Степанова в интервью "Матч ТВ".

Последние несколько лет 25-летняя спортсменка регулярно критиковала международные соревнования, европейские страны и саму систему допуска россиян к стартам. Отдельно спортсменка выступала против нейтрального статуса, называя его неприемлемым для российских атлетов.

"Мы, лыжники, должны вернуться или на равных условиях, или никак. Мне не нравится нейтральный статус. Даже не то что не нравится, это какая-то детская история. Я испытываю к этому брезгливость", – говорила она.

РЕКЛАМА

Еще недавно Степанова утверждала, что согласится выступать за рубежом только при условии возвращения российского флага и гимна. В одном из своих сообщений она заявляла: "Я получу "допуск" на международные соревнования ровно в тот момент, когда "допуск" получат наши, российские, флаг и гимн. Это вопрос самоуважения. Другие "допуски" меня не интересуют. И компромиссы тоже".

Главные истории дня

В 2025 году позиция лыжницы начала меняться. В авторской колонке под названием "Почему я изменила мнение насчет поездки на Олимпиаду" она уже открыто говорила о желании выступить на зимних Играх-2026 в Италии. Степанова рассчитывала принять участие в скиатлоне, гонке на 10 километров свободным стилем и эстафете.

При этом в конце октября спортсменка заявила, что не переживает из-за отсутствия возможности выступать в международном сезоне. Она отметила, что ей удобнее участвовать в российских соревнованиях, поскольку до Кировска и Казани добираться ближе, чем до Давоса или Тоблаха.

РЕКЛАМА

Ранее Степанова также резко высказывалась о российских спортсменах, которые согласились выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Она критиковала их за участие в соревнованиях без национальной символики и ставила под сомнение необходимость такой поездки.

РЕКЛАМА

В частности, лыжница высмеивала результаты российских атлетов, занявших четвертые и пятые места, подчеркивая, что без медалей их выступления не имеют особой ценности. Среди тех, кому доставалось от Степановой, была и прыгунья на батуте Анжела Бладцева, занявшая пятое место.

Теперь намерение самой спортсменки получить нейтральный статус вызвало критику в ее адрес. Инициативу поддержал российский комментатор Дмитрий Губерниев, после чего Степанова ответила недовольным пользователям в своем Telegram-канале.

РЕКЛАМА

Лыжница назвала критиков "ничтожным по количеству, анонимным, но активно мычащим стадом", а также сравнила их с "овечками и барашками".

Как сообщал OBOZ.UA, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.