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"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
381
"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети
Медведев стал посмешищем

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выдал феерический бред о том, что в мире скоро будут умолять российских спортсменов вернуться в международные турниры. Бывший глава террористического государства также высказался о невероятном богатстве страны-агрессорки, после чего стал посмешищем в сети.

"Правильнее дождаться коренного изменения ситуации, когда наши враги будут униженно просить о возвращении России в профессиональный спорт. Уверен, такое время скоро наступит, ведь Россия – большая спортивная держава, да и с деньгами у международных спортивных федераций и организаторов крупных соревнований бывает туго", – написал Медведев на платформе MAX.

''Промежуток в запое? Сказочный'': Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Дмитрий Медведев. Источник: росСМИ

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''Промежуток в запое? Сказочный'': Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на эти слова приспешника диктаторского режима Владимира Путина. Они подчеркнули, что его мысль не выдерживает никакой критики, а также напомнили Медведеву его знаменитую фразу "Денег нет, но вы держитесь".

"Зато у России с деньгами проблем нет", "Ты бы так рокировщика лучше послал в свое время", "Норм так несет чувака после дня единства", "Сказочный... Ага, вот прям в очередь встанут и будут на коленях умолять", "Не понял, а с чего это он вдруг разговорился? Пятница же завтра", "Наливай!", "Уже в хоккее просят, даже играть не хотят с нами из уважения", "Промежуток в запое?" – пишут в комментариях.

''Промежуток в запое? Сказочный'': Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Медведева высмеяли в сети. Источник: Sports.ru

''Промежуток в запое? Сказочный'': Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Болельщики высмеяли Медведева. Источник: Sports.ru

''Промежуток в запое? Сказочный'': Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Медведева затроллили в сети. Источник: Sports.ru

''Промежуток в запое? Сказочный'': Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети

Медведева едко высмеяли в сети. Источник: Sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA, европейские хоккейные сборные устроили бунт против России после судебного решения о ее допуске к турнирам.

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