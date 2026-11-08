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Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,2 т.
Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео
Игрок стал главным героем матча

Украинский защитник Илья Забарный принес ПСЖ победу над "Труа" в матче 10-го тура чемпионата Франции. После забитого гола болельщики на заполненном "Парк де Пренс" устроили 24-летнему футболисту сборной Украины овацию, скандируя его имя.

Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Илья Забарный

Встреча состоялась в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч парижане забили на 39-й минуте. После розыгрыша углового Сенни Маюлу выполнил подачу в штрафную площадь, где Забарный выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота.

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Когда встреча завершилась, трибуны тоже не оставили без внимания украинца, аплодисментами благодаря его за игру.

Кроме того, по итогам голосования на официальном сайте Лиги 1 Забарный получил награду лучшему игроку матча, набрав 44,29% голосов.

Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Забарный стал лучшим игроком матча. Источник: Кадр из видео

По статистике встречи, Забарный нанес два удара в створ из пределов штрафной площади, один из которых завершился голом. Он выполнил 88 точных передач из 94 (94%), выиграл четыре из шести единоборств, совершил четыре подбора мяча, три выноса, один перехват и один отбор. Также украинец заблокировал один удар соперника.

Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Забарный стал лучшим в матче

Для 24-летнего футболиста этот мяч стал вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Ранее он отличился в октябрьской встрече со "Страсбургом". Всего на счету украинца три гола за парижан во всех турнирах.

Полный стадион в Париже устроил овации футболисту сборной Украины, скандируя его имя. Видео

Наш соотечественник положил начало перелому в матче

Победа над "Труа" позволила "ПСЖ" набрать 23 очка и сохранить первое место в турнирной таблице Лиги 1. Парижане также продлили серию домашних матчей чемпионата с забитыми голами до 54 встреч подряд. Это новый рекорд турнира за последние 40 лет: предыдущим достижением владел "Монако", забивавший на своем поле в 53 матчах кряду в период с 2015 по 2018 год.

После завершения клубного матча Забарный отправится в расположение сборной Украины, которой предстоят ноябрьские игры Лиги наций.

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