''Возвращаться в Украину? Это пока не точно'': Магучих раскрыла свои планы на новый сезон

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих намерена в ближайшие два месяца провести насыщенный тренировочный сбор в США. 25-летня легкоатлетка подтвердила, что начинает готовиться к будущему сезону и, в частности, к чемпионату Европы в помещениях.

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Об этом Магучих заявила в комментарии "Суспильне Спорт". Кроме того, первая в истории абсолютная чемпионка мира в своей дисциплине пока не знает, будет ли возвращаться в этот период в Украину. При этом само континентальное первенство состоится в начале марта в Валенсии.

"На самом деле с 15 октября у меня уже начинается тренировочный сбор и подготовка к зимнему сезону. Главный старт – чемпионат Европы в помещении, я планирую там выступить. Возможно, буду возвращаться в Украину, но это пока не точно. Пока знаю, что два месяца – ноябрь и декабрь – проведу на тренировочной базе Red Bull в Лос-Анджелесе. Едем на разведку, чтобы посмотреть, как там дела, ведь Олимпийские игры не за горами, осталось полтора года", – сказала Магучих.

7 октября в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

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В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.

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