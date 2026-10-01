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Португалия хочет отстранить Роналду от футбола за бунт в сборной: что произошло

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
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Португалия хочет отстранить Роналду от футбола за бунт в сборной: что произошло
Роналду покинул сборную Португалии

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может столкнуться с серьезным наказанием после того, как он покинул тренировочный сбор национальной команды. 41-летнему футболисту грозит длительная дисквалификация, а также финансовые санкции.

Об этом информирует издание A Bola. По его данным, Роналду может быть отстранен от футбола на срок до шести месяцев, так как он нарушил регламент Федерации футбола Португалии (ФФП). Также, согласно документу, форвард должен заплатить от 500 до 1000 евро штрафа.

Португалия хочет отстранить Роналду от футбола за бунт в сборной: что произошло

Роналду відмовився грати за збірну

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Португалия хочет отстранить Роналду от футбола за бунт в сборной: что произошло

Жорже Жезуш

Накануне стало известно, что Роналду покинул расположение сборной Португалии после двух стартовых матчей Лиги наций. Легендарному футболисту не понравилось, что новый тренер команды Жорже Жезус не выпустил его на поле в игре с Норвегией.

После разговора с наставником и президентом ФФП Педро Проэнсой Криштиану объявил о том, что заканчивает международную карьеру.

Португалия хочет отстранить Роналду от футбола за бунт в сборной: что произошло

Кріштіану Роналду на ЧС-2006

Португалия хочет отстранить Роналду от футбола за бунт в сборной: что произошло

Роналду встановив історичний рекорд

Источник: ФІФА

Роналду является рекордсменом сборной Португалии. Он сыграл за команду 234 матча, в которых забил 146 мячей. Интересно, что в следующей игре Лиги наций "европейские бразильцы" сыграют датчанами, а на поединке будет работать украинская бригада арбитров.

Как сообщал OBOZ.UA, Криштиану Роналду официально женился на матери двоих детей, работавшей в обувном магазине.

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