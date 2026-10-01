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"Попрощается": в России сообщили, что будет с "новой любовницей Путина" после отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 3,3 т.
"Попрощается": в России сообщили, что будет с "новой любовницей Путина" после отстранения от всех турниров по фигурному катанию
Валиева поддерживает Путина

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) отозвать у нее так называемый нейтральный статус. Спортсменка смирилась с тем, что не сможет выступать на соревнованиях и, вероятно, завершит карьеру по окончании сезона.

Об этом информирует пропагандистский портал Sport.ru. Отмечается, что контрольные прокаты сборной России, во время которых Валиева откровенно провалилася, продемонстрировали пропасть между Камилой и другими фигуристками, что еще больше ставит крест на шансах спортсменки выйти на высокий уровень.

''Попрощается'': в России сообщили, что будет с ''новой любовницей Путина'' после отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Каміла Валієва.

Источник: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Не будет удивительным, если спортсменка совершенно сознательно сделала свой выбор прекратить суету. Отказаться от возвращения в начале сезона глупо – программы накатаны, да и характер призывает биться хотя бы для себя и на внутренней арене. Поэтому на данный момент наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором Валиева попрощается с профессиональным спортом после чемпионата России", – предположили в издании.

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''Попрощается'': в России сообщили, что будет с ''новой любовницей Путина'' после отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва.

Источник: ТАСС

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

Сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

''Попрощается'': в России сообщили, что будет с ''новой любовницей Путина'' после отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

''Попрощается'': в России сообщили, что будет с ''новой любовницей Путина'' после отстранения от всех турниров по фигурному катанию

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Источник: РІА "Новини"

 

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно, что Валиева пока не оспаривала лишение "нейтрального статуса".

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