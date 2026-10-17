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Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
icon 2,4 т.
Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине
Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине

Знаменитый российский боксер Денис Бойцов скончался в возрасте 40 лет. О смерти бывшего претендента на чемпионский титул в супертяжелом весе 17 октября сообщило автономное учреждение "Центр физкультурных и спортивных мероприятий" Орловской области, откуда спортсмен был родом.  

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов умер. Источник: «Центр физкультурных и спортивных мероприятий» Орловской области

Бойцов считался одним из перспективных представителей супертяжелого дивизиона в начале 2010-х годов. За скорость, силу удара и большое количество досрочных побед он получил прозвище "Русский Тайсон". Боксер провел на профессиональном ринге 37 поединков, одержал 36 побед, 27 из которых завершил нокаутом.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов

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Денис родился 14 февраля 1986 года в Орле и начал заниматься боксом в пятилетнем возрасте. В любительской карьере он выиграл чемпионат мира среди юниоров в 2004 году, после чего перешел в профессионалы.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов. Источник: Чемпионат.ком

В 18 лет Бойцов подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion и продолжил карьеру в Германии. В 2006 году он завоевал молодежный титул WBC, а в 2009-м стал обладателем интерконтинентального пояса WBA и европейского титула WBO.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов в 2006 году он завоевал молодежный титул WBC

К 2013 году россиянин выиграл 33 боя подряд и получил статус обязательного претендента на титул WBO, которым владел украинец Владимир Кличко. Однако встретиться с Кличко Бойцову не удалось. 23 ноября 2013 года он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив австралийцу Алексу Леапаи единогласным решением судей. В том поединке россиянин дважды оказывался в нокдауне.

После поражения Бойцов сменил промоутерскую компанию и выиграл еще три боя. Последний поединок он провел 21 марта 2015 года, когда победил бразильца Ирену Бета Косту техническим нокаутом.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов (справа)

Что произошло с Бойцовым в Берлине

3 мая 2015 года боксера нашли без сознания в тоннеле берлинского метро между станциями Bismarckstraße и Wilmersdorfer Straße. У него диагностировали тяжелые травмы головы и рук, а также отек мозга. Врачи провели операцию и ввели спортсмена в искусственную кому.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов был госпитализирован. Источник: starhit

Обстоятельства происшествия остались предметом споров. Немецкие правоохранительные органы расследовали случившееся, однако установить все обстоятельства произошедшего не удалось. По одной из версий, Бойцов упал на пути. Его близкие, в том числе супруга Ольга, настаивали на криминальной версии и сообщали об угрозах, которые ранее поступали боксеру.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Жена боксера с дочкой. Источник: Кадр из видео

Бойцов выжил, но последствия травм оказались необратимыми. Он утратил способность самостоятельно ходить и говорить, перенес несколько операций и проходил длительную реабилитацию сначала в Германии, а затем в России.

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Денис Бойцов проходил реабилитацию в России. Источник: Чемпионат.ком

После нападения спортсмен больше не возвращался на ринг. Последние годы он жил в России, где продолжал восстанавливаться после тяжелых повреждений.  

Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу ''Русский Тайсон'', которого избили в Берлине

Бойцов так и не оправился от повреждений. Источник: Кадр из видео

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