Бывший хоккеист киевского "Сокола" и экс-тренер сборной Украины Александр Сеуканд скончался на 76-м году жизни. Знаменитый специалист на протяжении 10 лет работал в структуре национальной команды, а в начале 2000-х руководил ей на последнем для нее чемпионате мира в элитном дивизионе.

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О смерти Сеуканда на своей странице в социальной сети Facebook сообщил столичный "Сокол", в составе которого он отыграл свыше 300 матчей в разных лигах чемпионата СССР. При этом о причинах ухода из жизни знаменитоого тренера ничего неизвестно.

Сеуканд десять раз приводил "Сокол" к титулу чемпиона Украины, был чемпионом и обладателем Кубка Восточно-Европейской хоккейной лиги в 1998-м и 1999-м годах. В 2003-2009 годах возглавлял национальную сборную Украины, которая тогда выступала в элитном дивизионе чемпионата мира.

В 2012 году Сеуканд был назначен наставником киевского ХК "Компаньон-Нафтогаз". С этим коллективом специалист выиграл золотые медали чемпионата Украины 2014 года. Он также раюотал с "Дженералз" и "Мариуполем".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по хоккею впервые за 20 лет должна сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира, однако может быть исключена из турнира ради допуска россиян.