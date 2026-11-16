''Умер, чтобы выиграть игру''. Украинец стал лучшим тренером в истории, несмотря на нападки руководства СССР, и ушел из жизни в раздевалке

Сегодня, 16 ноября, исполняется 90 лет со дня рождения лучшего гандбольного тренера всех времен Игоря Турчина. Наставник, который сделал сборную СССР двукратным олимпийским чемпионом, а киевский "Спартак" – 13-кратным победителем Кубка европейских чемпионок, во всем придерживался собственного подхода, а затем ушел из жизни так, как и предсказывал, за работой.

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В день рождения уникального специалиста OBOZ.UA вспомнил жизненный путь и самые интересные факты из жизни Игоря Евдокимовича.

А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ? Турчин никогда не был профессиональным атлетом, но доказал, что это необязательно, если есть светлая голова и колоссальная самоотдача. Он с отличием окончил школу, а затем и кафедру физкультуры Каменец-Подольского педагогического института. И о гандболе он тогда вообще не думал, а собирался работать тренером по баскетболу. Однако подходящей ставки в киевской ДЮСШ, куда его направили по распределению, не нашлось.

Вместо баскетбола Турчину предложили заняться настольным теннисом и женской секцией по гандболу. Он согласился, и это определило не только его жизнь, но и во многом развитие мирового гандбола. Турчин сам ходил по школам и приглашал на тренировки девочек 12–13 лет.

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"В нашей школе появился молодой, красивый, уверенный в себе. Попросил нашего физрука подобрать ему боевых девочек из 6–7 классов. Ну а бойчее нас с Галкой Манохой в школе не было, поэтому мы и оказались у него на занятиях", – вспоминала жена тренера, лучшая гандболистка 20 века Зинаида Турчина.

"Позже я привела к нему весь класс. Понимаете, он – гениальный тренер. Мне кажется, его талант проявился бы во всем, за что бы он ни взялся. Его воспитанники по настольному теннису были чемпионами Украины. Он очень интересно организовывал занятия", – рассказывала Турчина.

Главные истории дня

А в 1962 году на основе этой девичьей команды создали гандбольный клуб "Спартак" – в будущем 20-кратный чемпион СССР и 13-й победитель Кубка европейских чемпионов. В 1976 году украинца признали лучшим тренером мира. За невероятные достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

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ЗАГОВОР. Свою любовь тренер тоже нашел в созданной им команде, но сначала ему и Зинаиде, в девичестве Столитенко, пришлось скрываться от всех, поскольку весь женский коллектив был влюблен в Турчина. И будущая великая гандболистка знала, что, когда подруги узнают, разорвут ее на куски от ревности.

Однако однажды пару заметили в кафе возле ботанического сада. И уже во время следующей тренировки девушки сначала шептались в раздевалке, а потом устроили заговор против Зинаиды: "Я стою в центре и должна держать игру в своих руках. Но мячи летят мимо, будто меня здесь нет... Это продолжалось довольно долго".

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Как только Зинаиде исполнилось 18, на чемпионате Союза в Кишиневе Турчин, который был на 10 лет старше, сделал ей предложение, а после возвращения в Киев пришел к ее родителям и сказал, что хочет жениться: "Мама в его присутствии ничего не сказала. А когда он ушел, набросилась на меня: "Зина, да он же старый!". Я ей в ответ: "Мама, все будет нормально". Я от счастья летала на крыльях".

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После свадьбы отношение партнерш по команде только ухудшилось. Молодая жена приходила домой и плакала, пока однажды тренер не выдержал и не пригрозил, что бросит их и уедет с семьей в Ашхабад. После этого Зинаиде дали покой. И, как позже признавалась гандболистка, они жили в очень счастливом браке. На площадке он был строгим, а дома – "просто лапочка".

"Мы все у него на голове сидели. За Игорем как за мужем можно было спрятаться и ни о чем не думать. Позже он признался мне, что был равнодушен к детям. Но когда появились свои, он совсем по-другому стал смотреть и на чужих. Наташу он обожал, это была его любимая доченька. Она похожа на него и внешне, и характером. Жаль, мы ее редко видели, приходилось много разъезжать, и с ней были мои родители", – рассказывала Зинаида Турчина.

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Воспитываясь в такой семье, Натали некуда было деться от гандбола: "Вообще это было уникально – мама с дочерью играют в одной команде, а папа их тренирует. У нас это как-то прошло незаметно. А за границей об этом писали все газеты. Куда бы мы ни прилетали, у трапа нас встречали фотокорреспонденты и телевизионщики".

УМРУ НА СКАМЕЙКЕ. Но, как это принято, у успеха была и обратная сторона. Гандбол для Турчина всегда был на первом месте, он был страшным трудоголиком. Во время соревнований наставник был очень эмоциональным, переживал с командой каждый эпизод, поэтому спорил с судьями, кричал на игроков и мог затеять спор с болельщиками.

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Естественно, каждый матч отнимал у Турчина множество сил и здоровья. В 1973 году тренер перенес первый инфаркт. Всего их было три. Врачи предупредили, что в следующий раз не спасут. Все прекрасно понимал и сам наставник, но ничего не мог с собой поделать: "Если умру, то только на тренировке или игре".

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А одна из его учениц, трехкратная чемпионка мира Марина Базанова, как-то рассказала, что тренер прямо предсказывал свою смерть: "Я чувствую, что скоро мне конец. Знаешь, как я умру? На скамейке".

На здоровье тренера негативно влияло и отношение советского руководства. "Спартак" Турчина более двух десятилетий был базовым клубом сборной СССР, которая за это время выиграла олимпийское "золото" (в 1976-м и 1980-м), стала бронзовым призером Сеула-1988 и дважды побеждала на чемпионатах мира. Но после Олимпиады-1988 спортивное руководство страны считало третье место провалом, что очень огорчило Турчина. Тренер перенес инфаркт и коронарное шунтирование, сделанное в Норвегии.

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Операцию за 25 000 долларов наставнику предложил оплатить один из норвежских клубов, который проводил сборы на базе "Спартака". Чтобы отработать эти деньги, Турчин был вынужден недолго поработать главным тренером в скандинавской команде.

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"На тренировки Турчина приходили смотреть, как на спектакль. Зрителей набивался полный зал. Неудивительно, что сейчас норвежки – лидеры мирового гандбола. Они, как губки, впитывали все, что он говорил. А нам почему-то его гандбол не нужен", – сетовала позже Турчина.

ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА. Однако долго жить в Норвегии легендарный тренер не смог. Через 8 месяцев он вернулся в Украину и в родной "Спартак". А 7 ноября 1993 года в Бухаресте 56-летний Игорь Евдокимович провел свой последний матч. В тот роковой день "Спартак" играл в 1/8 финала Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) с местным "Рапидом".

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Представители украинской команды потом вспоминали, что утром перед поединком Турчин, выглянув из окна гостиницы, в которой остановилась команда, обратил внимание своего помощника Виктора Карасева на огромную стаю черных ворон, кружившую перед его окнами. И заметил: "Не к добру это".

В перерыве встречи в раздевалке его знобило, но наставник успел дать игрокам указания на второй тайм. Когда гандболистки уже выходили, он хотел пойти за ними. Поднялся, закинул сумку на плечо, но потом медленно опустился на стул и произнес: "Девочки... Я умираю".

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Телетрансляция из Бухареста велась в Украине "под картинку", поэтому, когда "Спартак" вышел на второй тайм, комментатор в киевской студии не понимал, почему игроки рыдают.

Зинаида Турчина на тот матч не полетела, а осталась дома с детьми. За игрой следила по телевизору. И заподозрила неладное, когда комментатор сообщил, что одному из игроков стало плохо. А заплаканные лица гандболисток "Спартака" подтвердили ее догадку: "Я заплакала. Прибежал сын Мишка, который был в соседней комнате. "Мама, что с тобой?"

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В результате матч был прерван. Организаторы вызвали скорую, но она приехала только через 20 минут, когда медикам оставалось лишь констатировать смерть от сердечного приступа.

В память о выдающемся тренере с 1995 года в Киеве ежегодно проводили международный гандбольный турнир "Кубок Турчина", который собирал сильнейшие сборные мира. А 1 июля 2016 года был завершен украинский документальный фильм режиссера Дмитрия Томашпольского "Выиграть все", отражающий максималистский подход тренера. Эмоциональной кульминацией фильма стало воссоздание гибели в Бухаресте.

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"Спортсменки передали мне любительские кадры с того матча. Видео снимали их родственники. Самое ценное – фрагменты ответной игры, которая состоялась уже после смерти тренера. Есть запись голоса Турчина, там он разговаривает, комментирует и делает замечания игрокам. В последней игре против румынок "Спартак" проигрывал. После того, что случилось, игру отменили. Когда матч переигрывали, они победили. Собственно, это фильм о том, как он умер, чтобы выиграть игру", – рассказывал режиссер.

А теперь еще и киевский Дворец спорта носит имя легендарного тренера, лучшего в истории женского гандбола...

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дворец спорта в Киеве переименуют.