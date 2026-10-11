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Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу
Титулованному нокаутеру было 69

Вильфредо "Базука" Гомес, один из самых результативных нокаутеров в истории профессионального бокса, скончался 10 октября в возрасте 69 лет, сообщает The Ring. Пуэрториканец, завоевавший чемпионские пояса в трех весовых категориях, провел на профессиональном ринге 48 поединков и одержал 44 победы, 42 из которых завершил нокаутом.

В последние две недели жизни Гомес находился в больнице из-за проблем с дыханием. За несколько дней до его смерти сын боксера обратился к друзьям и поклонникам семьи с просьбой молиться за здоровье отца. Официальный медицинский диагноз не сообщался. У легендарного чемпиона остались жена и четверо детей. 

Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо «Базука» Гомес (2012 год)

Гомес родился 29 октября 1956 года в небогатом районе неподалеку от Сан-Хуана. В юности он добился успехов в любительском боксе, представлял Пуэрто-Рико на Олимпийских играх 1972 года, а в 1974-м выиграл первый чемпионат мира среди любителей, который проходил в Гаване.

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Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо Гомес (1982 год)

На профессиональном ринге пуэрториканец быстро заявил о себе. В мае 1977 года он завоевал титул WBC во втором легчайшем весе, победив южнокорейца Юм Дон Кюна техническим нокаутом в 12-м раунде. В дальнейшем Гомес неоднократно защищал чемпионский пояс, побеждая в том числе Рояла Кобаяси и Леонардо Круса.

Одним из наиболее известных боев в его карьере стала встреча с мексиканцем Карлосом Сарате в октябре 1978 года. Оба боксера до этого не знали поражений и славились нокаутирующей мощью. Гомес трижды отправил соперника в нокдаун, после чего угол Сарате остановил поединок в пятом раунде.

Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо Гомес (справа) с Доном Кингом (1981 год)

В общей сложности пуэрториканец провел 17 успешных защит титула WBC во втором легчайшем весе. Все эти поединки он выиграл досрочно, что стало одним из из главных достижений его профессиональной карьеры.

В августе 1981 года Гомес встретился с мексиканцем Сальвадором Санчесом, владевшим чемпионским поясом в полулегком весе. В первом раунде пуэрториканец оказался в нокдауне и получил перелом скулы. Бой продолжался в конкурентной борьбе, но в заключительную минуту восьмого раунда Санчес добился остановки поединка, нанеся Гомесу первое поражение в профессиональной карьере.

Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо Гомес (справа)

Позднее пуэрториканец вернулся в прежнюю весовую категорию и провел еще четыре успешные защиты титула, после чего перешел в полулегкий вес. В марте 1984 года он победил соотечественника Хуана Лапорте и завоевал пояс WBC. Сам Гомес называл этот успех одним из самых значимых в своей карьере.

Однако удержать титул надолго ему не удалось. В декабре 1984 года Гомес уступил ганцу Азуме Нельсону техническим нокаутом в 11-м раунде. Затем боксер поднялся в первый легкий вес и в 1985 году победил американца Рокки Локриджа раздельным решением судей в 15-раундовом поединке, завоевав титул WBA.

Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо Гомес (1979 год)

Эта победа позволила Гомесу войти в число боксеров, становившихся чемпионами мира в трех весовых категориях. В мае 1986 года он проиграл Альфредо Лейну техническим нокаутом в девятом раунде. Позднее пуэрториканец вернулся на ринг, одержал еще две досрочные победы и завершил профессиональную карьеру с рекордом 44-3-1 при 42 нокаутах.

Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо Гомес (справа)

В 1995 году Гомеса включили в Международный зал боксерской славы. Его достижения отмечали представители боксерского сообщества, в том числе президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман и бывший президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель.

"Вильфредо Гомес, один из величайших боксеров всех времен, теперь покоится с миром. Пусть память о нем будет вечной", – написал Сулейман в социальных сетях.

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