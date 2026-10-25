Поляки отстранили от бокса известного украинского боксера

Украинскому боксеру второй средней весовой категории Андрей Великовский (21-5-3, 14 КО) запрещено заниматься боксом после нокаута от кубинца Рафаэля Гарсии (17-0, 12 КО). Главный бой турнира Knockout Boxing Night 46 состоялся 24 октября в польском Закопане.

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Сразу после турнира Польский боксерский союз (Wydzial Boksu Zawodowego) в целях безопасности наложил на Великовского временное отстранение от боев. Оно продлится до 11 декабря 2026 года.

Стоит отметить, что дисквалификация введена по медицинским соображениям. Это традиционная практика в боксе после тяжелых многораундовых поединков, когда бойцам, которым был нанесен серьезный урон, предписывается период для восстановления здоровья.

Напомним, что в октябре 2025 года Великовский уже дрался с Гарсией. Тогда украинец сумел серьезно потрясти фаворита, отправив его в тяжелый нокдаун во втором раунде.

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Однако Андрею не хватило времени, чтобы развить успех и завершить бой досрочно. Гарсия восстановился, перестроил тактику и в оставшихся раундах действовал осторожнее, используя преимущество в скорости и работе ног. В итоге кубинец выиграл единогласным решением судей со счетом 78:73, 77:74 и 76:75.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Великовский присутствовал в тренировочном лагере российского чемпиона мира Дмитрия Бивола, скрывающегося от санкций под флагом Кыргызстана.

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