Польский тренер. Стало известно, кто возглавил ''Динамо'' после отставки Костюка

После отставки Игоря Костюка президент "Динамо" Игорь Суркис назначил исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба польского специалиста Мацея Кендзьорека. 46-летний тренер будет руководить командой как минимум до следующего матча чемпионата Украины против "Кудривки".

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Кендзьорек вошел в тренерский штаб столичного клуба в августе 2025 года. До назначения он работал помощником главного тренера, отвечал за аналитику и стандартные положения, а позднее получил дополнительные полномочия.

Что известно о Мацеe Кендзьореке

Польский специалист не выступал на профессиональном уровне в качестве футболиста. Тренерскую карьеру он начал в 2003 году с работы в юношеских командах, а в 2009-м впервые возглавил взрослую команду. Его первым клубом стал "Вильга" из Гарволина, выступавший в региональной лиге Польши. Позднее Кендзьорек руководил несколькими коллективами из низших дивизионов польского футбола.

В 2016 году он присоединился к тренерскому штабу "Ракува" по приглашению Марека Папшуна. За три года работы клуб поднялся в классе и впервые за 21 год вернулся в элитный дивизион чемпионата Польши.

В 2019 году Кендзьорек работал помощником тренера молодежной сборной Польши на чемпионате Европы U21. Национальная команда не вышла из группы, но одержала две победы в трех матчах, показав лучший результат в своей истории на этом турнире.

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Затем специалист трудился в польской "Арке", а после получил приглашение в тренерский штаб познаньского "Леха". С этим клубом он выиграл чемпионат Польши и дошел до четвертьфинала Лиги конференций в сезоне-2022/23. Это его лучший результат в еврокубках.

Перед переездом в Украину Кендзьорек самостоятельно руководил "Радомяком". Команда боролась за сохранение места в высшем дивизионе и выполнила эту задачу, однако тренер покинул клуб за тур до завершения чемпионата.

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Как Кендзьорек оказался в "Динамо"

Польский специалист присоединился к киевлянам в августе 2025 года, когда команду тренировал Александр Шовковский. "Динамо" стало первым зарубежным клубом в его карьере.

Как рассказывал Кендзьорек в интервью, первоначально возможность работы в Киеве появилась благодаря защитнику Томашу Кендзере. Футболист связался с тренером и сообщил, что представители украинского клуба могут предложить ему сотрудничество.

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"Сначала я думал, что он меня разыгрывает", – вспоминал специалист. По его словам, переговоры заняли некоторое время, после чего стороны провели несколько встреч и договорились о работе.

Изначально обязанности поляка были связаны преимущественно с аналитикой и подготовкой стандартных положений. Впоследствии он расширил сферу ответственности и стал полноценным помощником главного тренера.

Какую работу он выполнял в киевском клубе

Одним из основных направлений деятельности Кендзьорека стали стандартные положения. В сезоне-2025/26 "Динамо" забило 17 голов после стандартов во всех турнирах. В предыдущем сезоне-2024/25 таких мячей было 12.

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В чемпионате Украины киевляне возглавили рейтинг по количеству голов после стандартных положений, забив 13 мячей.

После изменения тренерского штаба Кендзьорек получил дополнительные полномочия. В феврале 2026 года он рассказывал, что стал больше работать непосредственно с футболистами, уделяя внимание индивидуальной подготовке и общению с игроками.

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"Каждый человек разный, так же как и футболисты. Поэтому нужно общаться с ними один на один, понимать их потребности и находить свой подход", – объяснял поляк.

Он также отмечал, что при работе с игроками учитывает их индивидуальные особенности: одним требуется поддержка, другим подходит более требовательный подход, а с третьими эффективнее общаться спокойно и лично.