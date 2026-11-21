Российские фигуристы не выступят на международном турнире PGE Warsaw Cup, который пройдет в Варшаве с 25 по 29 ноября. После вмешательства Министерства спорта Польши оба заявленных российских танцевальных дуэта отозвали заявки на соревнования, несмотря на то что одна из пар уже получила шенгенские визы.

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О ситуации 20 ноября сообщил заместитель министра спорта Польши Петр Борыс. По его словам, польское спортивное ведомство передало национальной федерации фигурного катания официальную позицию, согласно которой участие российских спортсменов в турнире не рекомендуется.

Борыс также заявил, что российским фигуристам откажут в возможности выступить в Варшаве. Польские власти придерживаются позиции, согласно которой представители России не должны участвовать в спортивных мероприятиях на территории страны.

В заявку на PGE Warsaw Cup были включены две российские пары: Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также Анна Коломенская и Артем Фролов. Оба дуэта должны были выступить в танцах на льду, соревнования в этой дисциплине запланированы на 25 и 26 ноября.

При этом ситуация с парами складывалась по-разному. Коломенская и Фролов ранее столкнулись с проблемами при оформлении документов и не успевали получить визы к началу турнира. Миронова и Устенко, по информации российских СМИ, уже имели шенгенские визы и готовились к поездке в Польшу.

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После того как Польский союз фигурного катания передал российской стороне позицию Министерства спорта, оба дуэта снялись с соревнований. Официальную причину отзыва заявок спортсмены не назвали.

Согласно действующим правилам Международного союза конькобежцев (ISU), прошедшие соответствующую проверку российские фигуристы в сезоне-2026/27 могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако польские требования предусматривают дополнительные условия для таких спортсменов. В частности, они должны подписать декларации, включающие осуждение российской агрессии против Украины.

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Петр Борыс также выступил за согласование визовых ограничений для российских спортсменов на уровне Евросоюза. Польская сторона рассчитывает, что аналогичный подход будут применять и другие европейские государства.