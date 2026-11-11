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Польша отказалась пускать Россию на важнейшее зимнее соревнование

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Польша отказалась пускать Россию на важнейшее зимнее соревнование
С 4 по 6 декабря соревнования среди мужчин и женщин примет Висла. Затем мужской турнир состоится в Закопане с 15 по 17 января

Польские власти не будут выдавать визы российским прыгунaм с трамплина для участия в этапах Кубка мира по лыжным видам спорта в сезоне 2026/27, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши. Запрет будет действовать даже в том случае, если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Польша отказалась пускать Россию на важнейшее зимнее соревнование

Российские  летающие лыжники не попадут в Польшу

В ведомстве пояснили, что действующие правила ограничивают въезд граждан России через польскую часть внешней границы Евросоюза, а также через воздушные и морские пункты пропуска.

Участие в спортивных соревнованиях не входит в перечень исключений, позволяющих получить разрешение на въезд. В польском МИД подчеркнули, что не видят оснований для выдачи российским спортсменам виз с целью участия в турнирах на территории страны.

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В нынешнем сезоне Кубок мира по прыжкам с трамплина пройдет в Польше на двух этапах. С 4 по 6 декабря соревнования среди мужчин и женщин примет Висла. Затем мужской турнир состоится в Закопане с 15 по 17 января.

Польша отказалась пускать Россию на важнейшее зимнее соревнование

Российские лыжники могут остаться без ЧМ

При этом FIS разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. В обновленный 9 ноября список допущенных участников вошли российские прыгуны с трамплина Данил Садреев и Евгений Климов. Оба спортсмена в составе сборной России завоевали серебряные медали в соревнованиях смешанных команд на Олимп

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября мер норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил категорически против участия российских лыжников на этапе Кубка мира, который состоится в городе с 5 по 7 декабря. 

Польша отказалась пускать Россию на важнейшее зимнее соревнование

Кент Ранум. Источник: NTB

Ранее с аналогичным призывом выступила мэр Осло Анне Линдбе, которая обратилась к правительству Норвегии с требованием не допускать российских спортсменов к участию в этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене.

Польша отказалась пускать Россию на важнейшее зимнее соревнование

Анне Линдбе. Источник: NTB

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