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"Полесье", играя без голкипера с 5-й минуты, забило 3 гола "Динамо". Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Полесье", играя без голкипера с 5-й минуты, забило 3 гола "Динамо". Видео
Матч состоялся на Центральном стадионе в Житомире

Киевское "Динамо" проиграло "Полесью" в гостевом матче девятого тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 3:1.

Ключевым эпизодом начала встречи стало удаление Кудрика. На пятой минуте вратарь "Полесья" сыграл рукой за пределами штрафной площади после выхода Владимира Бражко один на один. Главный арбитр Максим Козыряцкий после просмотра VAR показал голкиперу красную карточку.

Тренерский штаб хозяев был вынужден оперативно перестраивать состав. Уже на восьмой минуте вместо нападающего Владислава Велетня и полузащитника Леандро на поле вышли вратарь Евгений Волынец и Красничи.

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"Динамо" воспользовалось численным преимуществом и на 19-й минуте вышло вперед. После подачи углового Михавко выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота рикошетом от штанги.

"Полесье" отыгралось на 26-й минуте. После углового в исполнении Андреевского Краснопир выиграл борьбу в воздухе и точным ударом головой поразил ворота Руслана Нещерета.

Вскоре игру пришлось приостановить из-за дыма от пиротехники на трибунах. Позднее встреча была прервана еще раз из-за воздушной тревоги в Житомире. После ее завершения команды вернулись на поле и продолжили матч.

''Полесье'', играя без голкипера с 5-й минуты, забило 3 гола ''Динамо''. Видео

Полесье - Динамо. Источник: ФК Полесье

До перерыва киевляне пытались вернуть преимущество. Волынец справился с дальним ударом Бражко, а на 41-й минуте защитник "Динамо" заблокировал удар Эдуарда Сарапия через себя. После первых 45 минут счет оставался равным.

Во втором тайме "Динамо" продолжило атаковать, однако Волынец отразил несколько ударов гостей. На 53-й минуте голкипер "Полесья" справился с попыткой Николая Шапаренко с дальней дистанции.

Развязка наступила на 67-й минуте. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота киевлян за нарушение Нещерета в штрафной площади. Краснопир подошел к одиннадцатиметровой отметке и на 68-й минуте уверенно реализовал удар, разведя по углам вратаря и мяч.

Пропустив "Динамо" усилило давление. На 74-й минуте Волынец сначала отразил удар Владислава Дубинчака, а затем справился с добиванием Ба.

Увлекшись атаками, столичные футболисты пропустили острый контрвыпад на 76-й минуте. Михаил Михайличенко выполнил передачу на все того же Краснопира, который вышел один на один с Нещеретом и оформил первый хет-трик в своей профессиональной карьере.

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