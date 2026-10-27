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"Начинает бесить. Противно": российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
576
"Начинает бесить. Противно": российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ
Российские гимнасты выступили на ЧМ-2026 под "нейтральным" флагом

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев выразил возмущение из-за того, что его команда выступала на чемпионате мира-2026 в Нидерландах в так называемом нейтральном статусе. Представитель страны-агрессорки отметил, что данная ситуация бесит его подопечных.

Об этом Андреев заявил в интервью порталу Sport24. Наставник национальной сборной РФ также с пафосом добавил, что к россиянам якобы относятся с большой симпатией соперники. Кроме того, он не стал называть причин санкций в отношении к спортсменов из РФ.

''Начинает бесить. Противно'': российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ

Сборная России по спортивной гимнастике. Источник: РИА "Новости"

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''Начинает бесить. Противно'': российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ

Российский гимнаст Иван Гапоненко. Источник: instagram.com/i.v.a.n._23.11/

"Выступление без флага? Тут даже не может быть другого ответа. Я не скажу, что было от этого грустно, это противно. Честно говоря, это уже просто начинает бесить, эта ситуация, она не очень хорошая. Но пока мы в такой ситуации находимся, ну что делать? К нам относятся достаточно уважительно. Все общаются очень хорошо и помогают, если мы просим. Можно сказать, что мы большая гимнастическая семья", – сказал Андреев.

Отметим, что Нидерланды отказались выдавать визы лидерам сборной России по спортивной гимнастике, чем вызвали настоящую истерику в РФ.

''Начинает бесить. Противно'': российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ

Дмитрий Андреев. Источник: РИА "Новости"

''Начинает бесить. Противно'': российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова. Источник: ФГР

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутатка Госдумы Светлана Журова заявила, что Европа наносит вред самой себе, отказывая в допуске российским спортсменам.

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