''Начинает бесить. Противно'': российские гимнасты забились в истерике из-за лишения флага на ЧМ

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев выразил возмущение из-за того, что его команда выступала на чемпионате мира-2026 в Нидерландах в так называемом нейтральном статусе. Представитель страны-агрессорки отметил, что данная ситуация бесит его подопечных.

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Об этом Андреев заявил в интервью порталу Sport24. Наставник национальной сборной РФ также с пафосом добавил, что к россиянам якобы относятся с большой симпатией соперники. Кроме того, он не стал называть причин санкций в отношении к спортсменов из РФ.

"Выступление без флага? Тут даже не может быть другого ответа. Я не скажу, что было от этого грустно, это противно. Честно говоря, это уже просто начинает бесить, эта ситуация, она не очень хорошая. Но пока мы в такой ситуации находимся, ну что делать? К нам относятся достаточно уважительно. Все общаются очень хорошо и помогают, если мы просим. Можно сказать, что мы большая гимнастическая семья", – сказал Андреев.

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Отметим, что Нидерланды отказались выдавать визы лидерам сборной России по спортивной гимнастике, чем вызвали настоящую истерику в РФ.

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