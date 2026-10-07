''Начинает бесить'': Магучих призналась, что выводит её из себя и как она относится к кликбейтным заголовкам о ней в СМИ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, что может вывести её из себя. Мировую рекордсменку не задевают слова или действия посторонних людей, а также то, что о ней пишут в СМИ, даже когда приукрашивают реальность.

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А вот собственные поступки, как призналась прыгунья в комментарии OBOZ.UA, порой могут вывести её из равновесия.

"Ярославу Магучих может вывести из себя сама Ярослава Магучих — иногда, когда она устраивает беспорядок в квартире. Бывают такие периоды, когда чуть-чуть не хватает энергии, сил и ресурсов на уборку", — призналась Ярослава.

"Например, у меня есть кучка вещей возле кровати. И потом, когда она уже начинает меня бесить, я так обращаюсь к себе: "Ярослава, ну что, ты не могла сразу всё разложить? Теперь это нужно убирать, чтобы всё было аккуратно", – с улыбкой рассказала легкоатлетка.

По мнению прыгуньи, творческий беспорядок – это не всегда хорошо: "Есть два настроения. Когда творческий беспорядок – это прикольно, а бывает, что ты приходишь, и этот творческий беспорядок меня бесит".

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А вот какие-то посторонние обстоятельства, действия или слова не затрагивают Магучих, чтобы о ней ни говорили.

"Я на самом деле сейчас меньше читаю и вообще открываю новости о людях, о спортсменах, потому что иногда действительно такие вопросы… Но я понимаю, что это кликбейт и делается специально. Я посмеялась, когда написали: "Ярослава Магучих отказалась возвращаться в Украину". А я просто уехала на отдых…", – вспомнила Ярослава.

"С одной стороны, я понимаю, что это делается для того, чтобы заинтриговать, чтобы люди переходили по ссылке, читали. А с другой стороны: "Ну, ладно, окей". Пишите, что хотите, я всё равно знаю, что происходит".

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что World Athletics отказалась включать Магучих в список лучших легкоатлетов 2026 року.