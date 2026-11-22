15-летняя Елена Костылева больше не будет тренироваться в академии "Ангелы Плющенко". 20 ноября 2026 года руководство школы официально выгнала двукратную чемпионку России среди юниоров; причиной конфликта стали претензии к поведению ее матери Ирины Костылевой.

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Приказ об исключении подписала генеральный директор и совладелец академии Яна Рудковская. В документе основанием для такого решения указана "систематическая клевета матери фигуристки" в адрес Евгения Плющенко, самой Рудковской, тренерского штаба и других воспитанников школы.

Конфликт между руководством академии и семьей спортсменки продолжался несколько месяцев. В начале ноября 13 родителей других учеников направили коллективную жалобу руководству школы и в Федерацию фигурного катания на коньках России. Они выразили недовольство поведением Ирины Костылевой, обвинив ее в наблюдении за тренировками чужих групп и последующих оскорбительных публикациях о детях в социальных сетях.

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9 ноября академия прекратила выплачивать Елене ежемесячную стипендию в размере 65 тысяч рублей. Методист школы Елена Благодерова объяснила это нарушением семьей двух условий договора: публикацией негативных комментариев об академии и тренировками на сторонних катках без согласования с руководством. В частности, фигуристка выходила на лед в Воронеже.

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Последовали и кадровые изменения в ледовых проектах. Костылева должна была исполнить главную роль Герды в новогоднем представлении "Снежная королева". Она уже снялась в рекламном тизере и появилась на афишах, однако впоследствии ее исключили из состава участников шоу. Решение приняла Рудковская, выступающая продюсером постановки.

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Непосредственно перед отчислением Ирина Костылева сообщила в социальных сетях, что потеряла доверие к Плющенко и ее дочь больше не будет выступать в проектах тренера. После этого Рудковская предупредила о возможных жестких мерах, а руководство академии оформило прекращение сотрудничества.

Елена Костылева занималась под руководством Плющенко с 2024 года. За это время фигуристка дважды подряд становилась победительницей первенства России среди юниоров: в 2025 и 2026 годах.

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При этом нынешний сезон складывается для спортсменки непросто. Из-за травмы ей пришлось пропустить этапы Гран-при России. Повреждение потребовало продолжительного восстановления, поэтому фигуристка также не смогла набрать необходимый технический минимум для участия в международных соревнованиях, несмотря на получение нейтрального статуса летом.

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Ранее конфликт пытались урегулировать представители Федерации фигурного катания на коньках России во главе с Антоном Сихарулидзе. Мать спортсменки призывали наладить отношения с тренерским штабом и доверять специалистам. Также планировалось рассмотрение ситуации комитетом по этике.