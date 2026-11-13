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Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций
Северная Ирландия принимает Украину

Сборная Украины по футболу проведет в Белфасте один из ключевых матче группового этапа нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные тренера Андреа Мальдера в субботу, 14 ноября, попытаются взять реванш у Северной Ирландии за поражение в первом круге.

Встречу принимает Национальный стадион столицы британской страны. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Болельщики смогут увидеть прямой эфир из Великобритании благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу

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Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

ПРОГНОЗ НА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи считается команда хозяев. Ставки на победу североирландцев принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 3,00.

Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

СУДЬИ НА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет звездный Франсуа Летексье. Помогать ему будут лайнсмены Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого рефери исполнит Жереми Стинат.

Традиционно на поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить немец Роберт Шродер.

Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Северная Ирландия празднует гол

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Северная Ирландия: П.Чарльз – Девлин, Браун, Макконвилл, Девенни – Хьюм, Ш.Чарльз, Гэлбрейт – Прайс, Донли, Маршалл.

Украина: Трубин – Крупский, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Ярмолюк, Очеретько – Назаренко, Судаков, Сикан – Яремчук.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

Команды провели шесть официальных матчей, и в последних четырех украинцы уходили с поля без забитых мячей. Два последних поединка британцы выиграли – 2:0 на Евро-2016 и 3:0 в первом круге Лиги наций.

Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: "Взбирна"

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцам, чтобы продолжить борьбу за повышение в классе, нужно только побеждать. Даже ничья с большой долей вероятности закроет "сине-желтым" путь в топ-2.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.

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