Северная Ирландия – Украина: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу проведет в Белфасте один из ключевых матче группового этапа нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные тренера Андреа Мальдера в субботу, 14 ноября, попытаются взять реванш у Северной Ирландии за поражение в первом круге.

Видео дня

Встречу принимает Национальный стадион столицы британской страны. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Болельщики смогут увидеть прямой эфир из Великобритании благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция пройдет на канале "Megogo Футбол Первый", где она будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "Megogo Спорт". Его сигнал доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и абонентам кабельных сетей.

ПРОГНОЗ НА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Фаворитами встречи считается команда хозяев. Ставки на победу североирландцев принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 3,00.

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СУДЬИ НА СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет звездный Франсуа Летексье. Помогать ему будут лайнсмены Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого рефери исполнит Жереми Стинат.

Традиционно на поединке будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить немец Роберт Шродер.

Главные истории дня

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Северная Ирландия: П.Чарльз – Девлин, Браун, Макконвилл, Девенни – Хьюм, Ш.Чарльз, Гэлбрейт – Прайс, Донли, Маршалл.

Украина: Трубин – Крупский, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Ярмолюк, Очеретько – Назаренко, Судаков, Сикан – Яремчук.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

Команды провели шесть официальных матчей, и в последних четырех украинцы уходили с поля без забитых мячей. Два последних поединка британцы выиграли – 2:0 на Евро-2016 и 3:0 в первом круге Лиги наций.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцам, чтобы продолжить борьбу за повышение в классе, нужно только побеждать. Даже ничья с большой долей вероятности закроет "сине-желтым" путь в топ-2.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреа Мальдера изменил состав сборной Украины на ближайшие матчи в Лиге наций.