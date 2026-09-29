Продолжаю рассказывать о ведущих украинских игроках разных поколений. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания – защитник Олег Лужный.

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Визитная футбольная карточка. Родился 5 августа 1968 года во Львове. Воспитанник Львовского спортинтерната. Играл за "Торпедо" Луцк в 1985–1988 годах. Затем – за "Карпаты" Львов в 1988-м. Затем Олег получил приглашение в киевское "Динамо", в котором выступал с 1989 по 1999 год. Чемпион СССР 1990 года. Бронзовый призер сезона-1989. Многократный чемпион и обладатель Кубка Украины. Несколько раз входил в список 33 лучших футболистов.

В 20 лет Лужный дебютировал в сборной СССР, в составе которой провел 8 матчей в сезонах 1989–1990 годов. Чемпионат мира 1990 года в Италии пропустил из-за травмы. Чемпион Европы 1990 года среди молодежных сборных. За сборную Украины Олег провел 52 матча, 39 раз выводил на поле главную команду страны с капитанской повязкой.

В декабре 2000 года "Украинский футбол" включил Лужного в символическую сборную страны XX века по результатам национального опроса. По количеству набранных голосов он уступил лишь Олегу Блохину, Андрею Шевченко и Анатолию Демьяненко.

Лужный – многолетний капитан "Динамо". Болельщики называли его "Бригелем". Получил он это прозвище в честь знаменитого немецкого защитника 80-х годов Ханса-Петера Бригеля из-за сходства в бойцовском характере и цвете волос. В каждой игре Олег выкладывался полностью, надежно прикрывая правую бровку, то и дело отправляясь к воротам соперника. Собственным примером он показывал партнерам, как надо бороться за победу. Если до кого-то не доходили слова, то иногда капитан "Динамо" объяснял более доходчиво. "Лужный в перерыве матча в раздевалке мог по печени дать, когда надо", – вспоминал Александр Хацкевич.

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Лужный был капитаном в сезоне-1997/98, когда "Динамо" в двух матчах группового турнира Лиги чемпионов забило семь "сухих" мячей в ворота каталонской "Барселоны". В сезоне-1998/99 киевляне добились суммарной победы 3:1 в двух еврокубковых матчах с мадридским "Реалом", а в полуфинале обидно упустили победу над мюнхенской "Баварией" (3:3 в Киеве и 0:1 в Мюнхене).

Из Киева в Лондон

Свою карьеру в "Динамо" Олег Лужный завершил в 1999 году. Он получил приглашения от нескольких ведущих европейских клубов. Свой выбор остановил на чемпионате английской Премьер-лиги. На вопрос, почему Англия, а не, скажем, Германия, вот таким был его ответ: "Мне очень нравится английский футбол и отношение к нему как болельщиков, так и тренеров со специалистами. В Англии играют постоянно на максимальных скоростях. Я наслаждаюсь именно этим. Мне нравится царящий здесь джентльменский и одновременно бескомпромиссный дух.

Главные истории дня

Вот почему я выбрал Англию".

На родине футбола "динамовец", как говорится, пришелся ко двору. Его первым клубом стал "Арсенал", за который он выступал в 1999–2003 годах. В течение четырех лет он в его составе сыграл 110 матчей, а однажды в игре на Кубок лиги даже выводил команду на поле в роли капитана. В сезоне-2001/02 "Арсенал" сделал "дубль", выиграв Премьер-лигу и национальный Кубок. Последним матчем Лужного за "Арсенал" был победный финал Кубка Англии против "Саутгемптона" в 2003 году, ставший для украинца одним из лучших в его карьере в этом клубе. Затем было выступление еще в одном лондонском клубе – "Вулверхэмптоне" – в 2003–2004 годах.

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После выступлений в Англии Олег Лужный перешел на тренерскую работу. Первым его клубом была латвийская "Вента" в 2005 году. Более десяти лет он проработал в тренерском штабе "Динамо". Затем были "Таврия" в 2012–2013 годах, "Карпаты" – в 2016-м.

Последние годы Олег Романович Лужный работает в УАФ, а с недавнего времени занимает должность главного тренера юношеской сборной Украины U-19.

Шесть правильных ответов на вопросы, которые были заданы в одном из моих предыдущих материалов:

9 раз. "Черноморец" (1977 год), "Торпедо" Кутаиси (1983 год). 100 на 45 метров. "Барри Таун" (Уэльс) – 1998 год Валерий Лобановский", "Динамо" – "Кайрат" (1960 год). "Наши флаги бело-голубые, мы болеем за "Динамо" Киев".

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