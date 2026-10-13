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"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"После каждой диверсии": чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка
Роднина выдала бред о Донецке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина признала, что поле оккупации Россией Донецка город находится в серьезном упадке. При этом депутатка Государственной думы не придумала ничего лучшего, чем в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинить во всех бедах Украину.

Соответствующее заявление Роднина сделала в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на "диверсии Украины", вспомнив о том, что раньше столица Донбасса была городом "совершенно потрясающим, богатым и быстроразвивающимся".

''После каждой диверсии'': чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

''После каждой диверсии'': чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка

Последствия ракетного удара по штабу оккупантов в Донецке. Источник: Скриншот

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"Я видела этот город, когда он был совершенно потрясающим: богатым и быстроразвивающимся. А потом поражал не город, а люди своей стойкостью. Я была там в разное время. После каждого налета люди убирались моментально: ничего не валялось разваленным, не было ничего разбитого. Все приводилось в порядок после каждой диверсии Украины.Я приезжаю на короткое время, поэтому про жизнь в Донецке надо спрашивать у местных жителей, которые не уехали и приняли решение там жить, работать и все восстанавливать", – сказала Роднина.

''После каждой диверсии'': чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка

Ирина Роднина. Источник: РБК

''После каждой диверсии'': чемпионка ОИ из РФ лицемерно обвинила Украину в упадке Донецка

Российские спортсмены на Z-митинге. Источник: "КоммерсантЪ"

Ранее в сети были опубликованы новые фото стадиона "Донбасс Арена" в Донецке, который российские оккупанты довели до разрухи.

Как сообщал OBOZ.UA, Ирина Роднина вызвала чувство омерзения у россиян после того, как раскритиковала их за недовольство высокими тарифами на ЖКХ.

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