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После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
1,2 т.
После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа
Ближайшие поединки состоятся в ноябре

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера не будет вызывать Андрея Ярмоленко на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас. 37-летний футболист киевского "Динамо" не сыграет за национальную команду в матчах против Северной Ирландии и Грузии.

Сообщается, что решение об отказе от услуг опытного полузащитника принял лично Мальдера. Официально состав сборной Украины на ближайший сбор пока не объявлен. Его должны обнародовать 6 ноября.

После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Ярмоленко не сыграет за сборную Украины в ближайших матчах. Источник: Игорь Бурбас

Всего за день до этого, 2 ноября, Ярмоленко установил историческое достижение в чемпионате Украины. В матче против "Кривбасса" он забил свой 125-й гол в турнире и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю УПЛ.

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После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК Динамо

Таким образом, футболист обошел бывшего нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких, на счету которого 124 мяча. Новый рекорд Ярмоленко установил в возрасте 37 лет.

При этом Андрей сохраняет возможность побить еще одно национальное достижение. За сборную Украины он забил 47 голов и занимает второе место в историческом списке лучших бомбардиров. Рекорд принадлежит Андрею Шевченко, который отличился 48 раз. Чтобы стать единоличным лидером этого рейтинга, Ярмоленко необходимо забить еще два мяча.

После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК Динамо

По информации Бурбаса, тренерский штаб вместо ветерана рассматривает кандидатуру 20-летнего Геннадия Синчука. Молодой украинский футболист выступает за канадский "Монреаль", представляющий MLS, и привлекается к молодежной сборной Украины.

В ноябре национальной команде предстоят два матча Лиги наций сезона 2026/27. 14 ноября украинцы сыграют с Северной Ирландией, а 17 ноября встретятся с Грузией. Окончательный состав на эти поединки станет известен после официального объявления тренерского штаба.

После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК Динамо

Как сообщал OBOZ.UA, Ярмоленко получил прямую красную карточку на последней минуте первого тайма матча 11-го тура Премьер-лиги с "Кривбассом". Украинец в игровой ситуации по непонятной причине со всей силы ударил по ногам соперника прямо на глазах у арбитра.

После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Ярмоленко получил красную карточку в матче с "Кривбассом". Источник: скриншот видео УПЛ ТВ

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